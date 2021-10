Mehr Bücherei wagen

Mit der Idee der Open Library, der offenen Bibliothek, befasste sich der städtische Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Das Konzept stammt ursprünglich aus Skandinavien – in Dänemark wurde 2004 die erste Open Library eröffnet – und beinhaltet die Ausdehnung der Öffnungszeiten von Büchereien, wobei in den Open-Library-Zeiten kein Personal vorgehalten wird. Die Nutzer können das komplette Angebot der Bibliothek nutzen, Beratung und andere Serviceleistungen durch Bibliotheksmitarbeiter und -mitarbeiterinnen sind jedoch nicht möglich. Um Missverständnissen vorzubeugen: Es soll nicht darum gehen, Personalstunden zu reduzieren oder auf lange Sicht sogar ganz einzusparen. Es soll um eine Erweiterung des bestehenden Angebots gehen, das Nutzern mehr Flexibilität gibt und die Bibliothek als Ort des Lernens und Arbeitens, aber auch der Begegnung und der Kommunikation ins Bewusstsein rückt.

Um herauszufinden, ob ein solches Angebot, dessen Umsetzung für die Stadt Coesfeld mit erheblichen Investitionen insbesondere in die Technik verbunden wäre, überhaupt angenommen wird, schlägt die Verwaltung zunächst eine dreimonatige Testphase in 2022 vor. In dieser Zeit soll die Open Library dienstags bis freitags von 18 bis 20 Uhr und samstags von 13 bis 16 Uhr zur Verfügung stehen. Während dieser Testphase soll ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass kein Vandalismus oder Diebstahl stattfindet. Die Kosten dafür beziffert die Verwaltung auf 18 000 Euro.

Die Politiker standen der Idee der Open Library grundsätzlich positiv gegenüber, die Mittel für die Testphase wollten sie aber noch nicht locker machen. „18 000 Euro für drei Monate Sicherheitsdienst. Dem wollen wir nicht zustimmen“, sagte Christoph Fels für die CDU-Fraktion, der die Ansicht vertrat, dass auch eine Bedarfsabfrage bei den Nutzern Aufschluss über die Akzeptanz einer Open Library bringen würde. „Fragebögen sind immer so eine Sache. Die Leute sind immer für erweiterte Öffnungszeiten“, zweifelte Büchereileiterin Anja Dietrich den Nutzen einer Befragung an. Georg Veit (Pro Coesfeld) plädierte ebenfalls für eine Nutzerbefragung und merkte kritisch an: „Wo ist der Reiz, abends in die Bücherei zu gehen und sich unter Aufsicht von Security dort hinzusetzen?“ Kulturdezernent Thomas Backes meinte: „Ich glaube nicht, dass es ohne Testphase geht. Und dafür braucht man Personal, vielleicht sprechen wir statt von Sicherheitsdienst lieber von Servicedienst.“

Die Entscheidung Testphase ja oder nein vertagte der Ausschuss schließlich auf die nächste Sitzung verbunden mit dem Auftrag an die Verwaltung, weitere Informationen vorzulegen, beispielsweise Erfahrungswerte anderer Büchereien vergleichbarer Größe und Struktur und vielleicht doch Ergebnisse einer kleinen, unkomplizierten Bedarfsabfrage unter den Nutzern.