Mehr Flexibilität in der Musikpädagogik

Über 560 Grundschüler waren es, die im vergangenen Jahr an dem Projekt teilgenommen haben. Start ist bislang mit JeKits 1 im zweiten Schuljahr. Festangestellte Musiklehrer besuchen regelmäßig die Grundschulen und bringen verpflichtend, aber kostenlos, für alle im Klassenverband den Kindern die Welt der Instrumente und Musik näher. Darauf folgt JeKits 2 im dritten Schuljahr: Wer ein Instrument für sich entdeckt hat, kann an Instrumentalunterricht in Gruppen teilnehmen, zusätzlich werden Orchesterstunden angeboten. Das kostet die Eltern dann 23 Euro pro Monat. „Das Gute ist, dass wir mit dem Projekt alle Kinder in den teilnehmenden Grundschulen erreichen“, gewinnt Boland-Theißen dem Förderprogramm einiges ab. Ein Gewinn ist es auch für die Musikschule selbst: Etwa ein Drittel aller Schüler, die an JeKits 2 teilgenommen haben, belegten später Kurse in der Musikschule.

Nun ist das Ziel, JeKits bis 2024 auf die Vierzügigkeit auszubauen. Das bringt vor allem eines mit sich: mehr Individualität für die Grundschulen. Dazu wird es zwei verschiedene Modelle geben. Diese erläuterte Musikschulleiter Bernd Mertens bereits in der vergangenen Woche in der Zweckverbandsversammlung. Modell 1 sieht vor, im ersten Schuljahr im Klassenverband zu unterrichten (jetzt: JeKits 1) und in den fortlaufenden drei Schuljahren den Instrumental- und Orchesterunterricht anzubieten (JeKits 2 bis 4). Dieses Modell zöge neben der notwendigen Neuausrichtung bei der Instrumentenauswahl (da der Einstieg um ein Jahr vorgezogen wird) auch eine erhebliche Steigerung des Personalaufwandes nach sich.

Gleiches gilt auch für das Modell 2, das Grundschulen wählen können. Bei dieser Form kann der Elementar-Unterricht im Klassenverband auch noch im zweiten Schuljahr stattfinden. Mit dem Instrumentalunterricht wird somit im zweiten oder erst im dritten Schuljahr begonnen, auch ein jahrgangsübergreifender Unterricht kann gewählt werden. Damit das realisiert werden kann, ist eine Erhöhung der Elternbeiträge notwendig.

Für die Schulen bieten sich mit den Modellen viele Flexibilisierungsmöglichkeiten. „Jede Schule kann das für sich passende Modell wählen“, informierte Mertens. Gespräche mit den Grundschulen wurden geführt (siehe Infobox). „Auch wenn die Umstrukturierung mit Aufwand verbunden ist – für die Kinder lohnt es sich“, so Boland-Theißen.