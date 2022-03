Mehr ÖPNV – weniger Eltern-Taxi

Schüler, die tagtäglich mit dem Bus oder Zug vom Wohnort zur Schule pendeln, können ihr Ticket bisher ausschließlich für diesen Weg nutzen. Das könnte sich bald ändern: In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport hat Matthias Hehl, Geschäftsführer der WestfalenTarif GmbH, zwei verschiedene Modelle vorgestellt, bei denen die Schüler mit ihrer Fahrkarte künftig auch in der Freizeit westfalenweit unterwegs sein können. Dabei handelt es sich um das sogenannte „SchülerTicket Westfalen“, das sich aktuell noch in einer Pilotphase befindet.

Mit nur einem Ticket sollen die jungen Inhaber in ganz Westfalen – vom Münsterland über die Ruhr-Lippe-Region und Ostwestfalen bis übers Sauerland nach Siegen – an jedem Tag im Jahr und zu jeder Zeit Bus und Bahn nutzen können. „Das bedeutet einen großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit und das Taxi Mama rückt in den Hintergrund“, leitete Hehl ein. Zudem leiste es einen Beitrag, „mehr Menschen in den öffentlichen Nahverkehr zu bekommen.“ Soweit die Theorie. In der Umsetzung können Schulträger, in diesem Fall die Stadt, zwischen zwei verschiedenen Varianten wählen: das Fakultativ- und das Solidarmodell. Dazu muss man wissen: In Coesfeld besuchen rund 3800 Schüler eine städtische Schule, davon sind 1450 Fahrschüler. Die Stadt zahlt für die Schulwegjahreskarten jährlich rund 1,1 Millionen Euro.

Bei dem ersten Modell liegt der Fokus auf den „anspruchsberechtigten Schülern“ – das sind die Kinder, die ohnehin ein Ticket für den Schulweg besitzen. Entscheidet sich der Schulträger für dieses Modell, zahlen die Eltern monatlich Zusatzbeträge von zwölf Euro für das erste Kind (danach weniger). So kann ihr Kind mit dem Ticket durch ganz Westfalen reisen. Haben Kinder kein Ticket für den Schulweg, kann das SchülerTicket Westfalen für 33 Euro im Monat direkt beim Verkehrsunternehmen erworben werden. Auf die Stadt kämen bei diesem Modell keine Kosten zu.

Das Solidarmodell sieht zusammengefasst keine zusätzlichen Gelder vor, die Eltern zahlen müssen – weder für anspruchsberechtigte, noch für nicht-anspruchsberechtigte Kinder. Über den zahlenden Schulträger würden alle Schüler mit diesem Ticket versorgt werden.

Was das Solidarmodell der Stadt, neben den Schulwegjahreskarten, jährlich kosten würde, fragte Ausschussvorsitzender Tobias Musholt (CDU) an. Dorothee Heitz, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Familie, Bildung und Freizeit, rechnet mit rund 600 000 Euro Mehrkosten. Christoph Fels (CDU) betitelte das SchülerTicket als „super Sache“, wandte im gleichen Atemzug aber ein, dass mit dem ersten Modell den Eltern „das Geld aus der Tasche“ gezogen werde – denn: Entscheidet sich die Stadt für diese Variante, ist die Ausweitung des Bustickets auf ganz Westfalen verpflichtend – unabhängig von Alter oder Nutzung. „Es kann nicht sein, dass Eltern mehr zahlen müssen, wenn ihr Kind das gar nicht benötigt“, unterstrich Fels. Individuelle Lösungen seien laut Hehl auf Nachfrage nicht vorgesehen.

Gerade deshalb wolle die Fachbereichsleiterin auf eine offene Kommunikation mit den Schulen und Eltern setzen. Der Ausschuss regte an, über die Schulen Kontakt mit den Eltern aufzunehmen und eine Abfrage zu starten, um ein Stimmungsbild einfangen zu können. Entscheiden muss letztendlich der Stadtrat.

Der Kreis Coesfeld, der Träger der örtlichen Berufsschulen ist, hat sich im Übrigen für das erste Modell mit Zuzahlung der Eltern beziehungsweise der volljährigen Schüler entschieden. | Kommentar