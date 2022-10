Mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer

Noch steht an der B 474, unweit der Kreuzung Loburger Straße, ein Schild, das auf das Ende des Radweges hinweist. Geht es nach den Planungen von Straßen.NRW, kann dieses bald verschwinden. Denn: Im nächsten Jahr will der Landesbetrieb zwischen Loburger und Holtwicker Straße einen kombinierten Geh- und Radweg einrichten. Bernd Epmann stellte im Ausschuss für Planen und Bauen das Vorhaben vor. Auch die Kreuzung B 474/ Holtwicker Straße soll in Angriff genommen werden.

Hier endet der Weg entlang der B 474: Straßen.NRW will den Radweg entlang des Stückes zwischen Loburger und Holtwicker Straße ausbauen. Dazu soll auch die Kreuzung, an der die Bundesstraße nach Holtwick abknickt, in Angriff genommen werden.

„Damit erreichen wir einen Lückenschluss im Radwegenetz“, leitete Epmann von Straßen.NRW ein. So könne man künftig von Holtwick nach Lette entlang der Bundesstraße radeln, ohne in Coesfeld durch die Stadt fahren zu müssen. Da der Straßenbelag im anvisierten Abschnitt ohnehin Schäden aufweise, sollen nun beide Maßnahmen in einem Zug erledigt werden. Für den kombinierten Geh- und Radweg wird die Fahrbahn minimal schmaler, die Leitplanken werden so versetzt, dass bis zur Lärmschutzwand ausreichend Platz ist, um einen 2,5 Meter breiten Weg anlegen zu können.

Radfahrer, die aus Richtung Holtwick kommen, müssen an der Kreuzung Holtwicker Straße die B 474 überqueren, um dem neuen Radwegen folgen zu können. An dieser Stelle befindet sich aktuell noch eine Rechtsabbiegerspur für Pkw, „diese werden wir zurückbauen und über die Ampelanlage steuern“, will Epmann für mehr Sicherheit sorgen. Auch einige Mittelinseln sollen verschwinden. Von der Loburger Straße kommend soll dafür an besagter Kreuzung eine Rechtsabbiegerspur in Richtung Innenstadt eingerichtet werden. Straßen.NRW erhofft sich von den Maßnahmen einen flüssigeren Verkehrsablauf, „mit 14 000 Kfz pro Tag ist das schon eine opulente Auslastung“, so Epmann.

Josef Schulze Spüntrup (Pro Coesfeld) empfand es als „Frechheit“, dass zwar die Straße erneuert, aber nichts an der Lärmschutzwand getan werde. Epmann argumentierte mit „knallharten gesetzlichen Höchstwerten“, die nicht überschritten würden, sodass kein Handeln an der Wand erforderlich sei.

Die Umsetzung soll etwa acht Monate dauern und unter halbseitiger Sperrung der B 474 erfolgen.