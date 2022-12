Mehr Sicherheit für alle gefragt

Für Irritationen sorgt die neue Verkehrsregelung an der Seminarstraße bei so manchem Verkehrsteilnehmer. Für Anwohner Frank Strübig hat die neue – vorübergehende – Regelung sogar Gefahrenpotenzial. Die Schilder an der Einmündung zum Basteiring verbieten den motorisierten Verkehrsteilnehmern die Einfahrt.

Am anderen Ende der Seminarstraße steht allerdings kein weißer Pfeil auf blauem Grund, sodass die Seminarstraße aktuell gar keine Einbahnstraße ist, was viele aber annehmen würden. Daher würden an den Einmündungen an der Kettelerstraße und am Zapfeweg vor allem Radfahrer gegebenenfalls nicht damit rechnen, dass in einer von ihnen gewähnten Einbahnstraße plötzlich Autos von der rechten Seiten kommen, wenn sie auf die Seminarstraße abbiegen wollen.

Aber alle Verkehrsteilnehmer dürfen innerhalb der Seminarstraße in beide Richtungen fahren. Die Verkehrsregelung für die Seminarstraße ist vor dem Hintergrund der Sperrung der Hohen Lucht in unmittelbarer Nachbarschaft erfolgt. Dort wird ein Neubau errichtet.

Stadtsprecherin Andrea Zirkel kommentiert dazu: „Es ging uns darum, den Knotenpunkt Basteiwall / Seminarstraße zu entlasten, denn dieser war in der Vergangenheit eine Unfallhäufungsstelle.“ Durch den regen Querverkehr auf der Promenade sei es besonders zu Schulwegzeiten immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen. Sie erläutert weiter: „Durch die Sperrung der Hohen Lucht war nun zu befürchten, dass der Durchgangsverkehr auf diesen kritischen Knotenpunkt verlagert wird und gefährliche Situation möglicherweise zunehmen könnten.“ Das Schild „Einfahrt verboten“ biete dort die Möglichkeit, den motorisierten Durchgangsverkehr stadtauswärts herauszuhalten und trage zu einer deutlichen Entlastung bei. „Es ging also primär darum, dass keine Autos in die Seminarstraße hineinfahren“, betont Andrea Zirkel. Es handele sich nicht um eine Einbahnstraße, betonte sie.

Wer auf der Seminarstraße unterwegs sei, könne sich weiterhin flexibel bewegen; auch das habe für die jetzige Lösung gesprochen.

Frank Strübig hat allerdings beobachtet, dass der Durchgangsverkehr keinesfalls abgenommen habe. Vor allem Autofahrer, die in Richtung Holtwick unterwegs seien, würden nun den Teichweg, der parallel zur Seminarstraße verläuft, ab der Borkener Straße als Abkürzung nutzen und dann über die Kettelerstraße oder den Zapfeweg in die Seminarstraße in Richtung Hengte und weiter in die Wetmarstraße fahren.

Ohnehin würden auf der Seminarstraße häufig während des Hol- und Bringverkehrs an den beiden Schulen zum Teil gefährliche Wendemanöver von Pkw-Fahrern durchgeführt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit spricht er sich dafür aus, die Seminarstraße zur Einbahnstraße zu machen.

Stadtsprecherin Andrea Zirkel kommentiert dazu: „Bisher hatten wir keine Hinweise, dass der Verkehr auf den angrenzenden Wohnstraßen in unzumutbarer Weise zugenommen habe. Wir werden hier Verkehrsmessungen durchführen, sobald sich die neue Regelung etwas eingespielt hat. Im Moment sind wir noch in der Einführungsphase, das wird natürlich von uns begleitet und beobachtet.“