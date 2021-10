Mehr Sicherheit für Radfahrer

Bis zu den Sommerferien 2022 sollen die Baumaßnahmen fertiggestellt sein. Bereits 2017 war in derselben Weise ein Radweg entlang der L 581 von Coesfeld bis zur Einmündung zum Industriepark Nord.Westfalen in Flamschen angelegt worden. Ab diesem Abzweig wird nun der Abschnitt bis zum Kreisverkehr in Hochmoor in Angriff genommen.

„Das ist für uns ein großer Wurf“, betonte Manfred Ransmann (Straßen.NRW Regionalniederlassungsleiter Münsterland) bei der Einrichtung der Baustelle, auch im Hinblick auf die Kosten von 4,2 Millionen Euro, die das Land in vollem Umfang übernehme. An der Kirche St. Joseph in Stevede, auf halber Strecke, hat das Straßenbauunternehmen Gieseke aus Rheine bereits Platz für Baugeräte und Baumaterial geschaffen.

Thomas Backes, Erster Beigeordneter der Stadt Coesfeld, betonte, dass der neue Querschnitt der 1977 erstellten Straße künftig „für mehr Sicherheit“ der Verkehrsteilnehmer sorgen werde. Außerdem freue er sich darüber, dass der Industriepark künftig von Radlern sowohl aus Richtung Coesfeld als auch aus Richtung Hochmoor erreichbar sei. Auch trage der Lückenschluss dazu bei, dass die Coesfelder Ortslagen Flamschen und Stevede für Radler künftig noch besser angebunden seien. „Damit bekommen wir – unabhängig von unseren zahlreichen touristischen Radwegen – eine vernünftige Radwegeverbindung“, zeigte sich Backes begeistert.

Für die Baumaßnahme, die im Hochausbau erfolgt, werden 35 Tonnen Asphalt und 7000 Tonnen Schotter verwendet, wie Bauleiter Martin Schmidt (Unternehmen Gieseke) mitteilte. Der Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg wird als Magerrasen angelegt. „Das ist eine Fläche von 8000 Quadratmetern, die künftig nicht mehr versiegelt ist“, sagte Manfred Ransmann. Im Rahmen der Baumaßnahme werden auch acht Bushaltestellen barrierefrei gestaltet und zwei Brückenbauwerke saniert. Im Bereich der Bushaltestellen Stevede/Dickte und Stevede/Schmiede werden sogenannte Aufweitungsbereiche für neue Linksabbiegerspuren geschaffen.

Wie Niklas Große Pawig (Straßen.NRW) mitteilte, sind auf dem Straßenstück täglich 5880 Fahrzeuge unterwegs, davon beträgt der Anteil des Schwerlastverkehrs 5,7 Prozent. Die Zahl der Radfahrer, die dort auf dem Seitenstreifen unterwegs gewesen seien, sei nicht ermittelt worden. Allerdings gehe man davon aus, dass der neue Radweg künftig sehr gut genutzt werde, hieß es.

Manfred Ransmann betonte, dass „schnell und zügig“ gebaut werde. Allerdings müsse auch das Wetter mitspielen, damit die Baumaßnahme im Zeitrahmen bleiben könne und die Radfahrer zu Beginn der Sommerferien freie Fahrt haben.