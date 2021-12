Mehr Tests und ein Impfrekord

Wenig überraschend: Es wird wieder mehr getestet. Rund 2500 Tests waren es im November allein am Coesfelder Standort in der Bahnhofstraße und 13 500 kreisweit. 200 waren positiv. „Die Zahl ist dramatisch nach oben gegangen, was auch die Kontaktnachverfolgung beim Gesundheitsamt immer schwerer macht“, so Schlütermann.

Erst seit Mitte November sind die Tests wieder kostenlos. In der Zwischenzeit war die Test-Aktivität fast zum Erliegen gekommen, der DRK hatte sein Testangebot auf das Nötigste heruntergefahren und so gab es zwischenzeitlich kreisweit nur 200 Testungen. „Es war ja offenbar das Ziel, die Selbstzahler zu bestrafen, um sie zur Impfung zu bewegen“, so Schlütermann. Dieser Effekt sei aber nicht eingetreten. Stattdessen habe sich eben kaum noch jemand testen lassen.

Die jüngsten Maßnahmen, 3G am Arbeitsplatz und 2G im Freizeitbereich, dagegen würden seiner Ansicht nach langsam beginnen zu wirken. „Wir stellen fest, dass sich viele nun doch für die Impfung entscheiden, seit der Impfdruck gestiegen ist“, so Schlütermann. „Viele“ heißt in diesem Fall: 600 der 15 000 aktuell vergebenen Impftermine sind Erstimpfungen.

„Das ist natürlich noch zu wenig, aber immerhin ein Fortschritt“, so der DRK-Kreisvorstand. Die allermeisten Impfungen sind Booster. „Das ist extrem wichtig, gerade wenn Omikron kommt. Es gibt keinen Grund zu warten.“

Generell gebe es nun keine Ausreden mehr, denn Impfgelegenheiten gebe es inzwischen wieder reichlich. „Wir tun alles, damit jeder ein Impfangebot bekommt.“ Schon jetzt stehe fest: „Das dritte Adventswochenende wird ein kreisweiter Rekord.“ Rund 10 000 Impfungen sollen dann in den Impfstellen verabreicht werden, dazu kommen noch die Hausärzte. Selbst zu Spitzenzeiten des Impfzentrums in Dülmen sei man auf maximal die Hälfte gekommen.

Regelmäßig würden auch Geimpfte weiterhin Gebrauch vom Testangebot machen, sei es für 2G plus oder um sich selbst abzusichern.

Ähnliches werden viele wohl auch vor der Familienfeier an Weihnachten machen wollen – oder zum Gottesdienst mit 2G plus.

Doch Schlütermann dämpft die Erwartungen. „Unsere Mitarbeiter wollen ja auch Weihnachten feiern.“ Ein Testangebot zu Heiligabend werde es wohl geben, für die zwei Feiertage aber eher nur ein Not-Angebot mit PCR-Tests. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten.

„Es kann auch eine Lösung sein, sich einen Selbsttest zu besorgen“, so Schlütermann. Die allerdings sind in den Regalen der Supermärkte und Drogerien derzeit auch nicht gerade im Überfluss vorhanden.

„Es gab Lieferengpässe“, sagt Apotheker Stephan Barrmeyer. Zwischenzeitlich seien eben kaum noch welche verkauft worden, weshalb die Selbsttests teilweise unter Einkaufspreis angeboten wurden. Entsprechend sei dann auch die Produktion heruntergefahren worden. Inzwischen habe sich die Lage aber wieder entspannt. „Wir bekommen wieder welche rein“, so Barrmeyer.

Die Zeit der Sonderangebote ist aber vorbei. Rund fünf Euro kostet ein Selbsttest in der Laurentius-Apotheke.