Mehr verunglückte Radfahrer als vor Corona

Coesfeld

(ds). Radfahrer leben in Coesfeld offenbar gefährlich. Diesen Schluss lässt die Verkehrsunfallstatistik zu, die die Polizei gestern vorlegte. Danach sind im vergangenen Jahr 74 Menschen im Stadtgebiet mit dem Rad verunglückt – 17 mehr als im Vorjahr. Ein Grund für den Anstieg dürfte zwar sein, dass die Corona-Maßnahmen im Jahr 2022 gelockert wurden und der Verkehr dadurch wieder deutlich zunehmen konnte. Allerdings überstieg die Zahl der an Unfällen beteiligten Radfahrer in diesem Jahr sogar die im Vor-Corona-Jahr. 2019 wurden, wie die Polizei zum Vergleich mitteilte, 60 Radler verletzt.