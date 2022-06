Mehrheit für Projekte in Lette steht

Lette

Am Ende war es rund eine Zweidrittelmehrheit aus CDU, FDP und SPD, die dem Umbau des Heimathauses in Lette in der Ratssitzung am Donnerstagabend grünes Licht gab. Für das geplante Fontänenfeld auf dem Alten Kirchplatz konnte sich zudem auch die Fraktion Aktiv für Coesfeld erwärmen. Letztere sprach sich jedoch zusammen mit der Familienpartei, den Grünen und Pro Coesfeld angesichts erheblich gestiegener Kosten für eine Rückstellung des Heimathaus-Umbaus aus. Auf das Fontänenfeld wollten Familienpartei, Grüne und Pro Coesfeld ganz verzichten.

Von Florian Schütte