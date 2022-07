Mensch und Tier zum Sommerfest willkommen

Am Sonntag (10. 7.) in der Zeit von 13 bis 17 Uhr können die Besucher zusammen mit vielen Tierfreunden wieder bei Kuchen und anderen Leckereien nette Gespräche führen. Der Festausschuss, zuständig für die Organisation und Vorbereitung, sei trotz der langen Pause nicht aus der Übung gekommen, so dass die Vorbereitungen wie am Schnürchen liefen, heißt es weiter.

Auf der Wiese hinterm Tierheim wird es eine Vorstellungsrunde einiger Tierheimhunde geben, ein Infostand gibt Auskunft über den Baufortschritt am neuen Tierheim, das gerade in Goxel gebaut wird. Die „Veganerie“ legt sich mit einem Linsencurry mächtig ins Zeug und auch die Tierheimführungen mit einem Blick hinter die Kulissen finden wieder statt. Weitere Vereine stellen sich ebenfalls an diesem Tag vor, der Kreativstand bietet praktische Mitbringsel an und die Tombola lockt mit tollen Preisen. Außerdem fällt der Startschuss für die Spendenaktion „Gut bedacht und mitgemacht“, bei der alle eingeladen sind, mit einer 50-Euro-Spende die Realisierung von einem Quadratmeter des insgesamt 900 Quadratmeter großen Dachs des neuen Tierheims zu unterstützen. Die Adresse für Sonntag lautet: Stripperhook 51a (Lette).