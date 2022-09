Coesfeld

Die Fassungslosigkeit stand Dr. Andrea Qualbrink ins Gesicht geschrieben: „Mich hat das Nein erschüttert“, sagte die Leiterin des Bereichs Pastoralentwicklung im Bistum Essen im Gottesdienst zur Großen Kreuztracht in der Lamberti-Kirche. Damit meinte sie den Grundlagentext zur Sexualmoral der katholischen Kirche, der in der Synodalversammlung in Frankfurt vor einer Woche gescheitert ist. Das Papier, dem eine jahrelange Beschäftigung mit dem Thema vorausging, erreichte in Frankfurt nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. „Das bedeutet ein Nein zu Menschen, die queer leben und ein Nein gegenüber Menschen, die Kirche entwickeln wollen, weil sie in ihrer aktuellen Form nicht mehr zeitgemäß ist“, so Qualbrink, die auf dem Synodalen Weg das Programm für mehr Frauenrechte in der Katholischen Kirche mitinitiiert hat. Ihre kritischen Worte erhielten in der Lamberti-Kirche viel Beifall.

Von Viola ter Horst