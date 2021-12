Microhäuser an der Marienburg

Applaus tönt von der Besuchertribüne im Sitzungssaal des Rathauses, als der Umweltausschuss sich einstimmig dafür ausspricht, ein erstes Konzept zum Bau von Mikrohäusern auf einer Fläche an der Marienburg nördlich vom Baakenesch weiter zu entwickeln. Gut zwei Jahre nachdem sich eine Interessengruppe für Tiny-Houses in Coesfeld gegründet hat, ist damit der Startschuss für eine Realisierung gefallen. Tiny Houses, also Haus-Winzlinge auf Rädern, die ganz nach Wunsch auch weitergefahren werden können, plant die Initiative nicht mehr, dafür aber 21 Mikrohäuser als frei stehende Einheiten von etwa 40 bis 70 Quadratmetern Größe – allesamt nach explizit ökologischem Standard und nachhaltig gebaut und bewohnt.

So könnte sich nach ersten Ideen die Mikrohaus-Siedlung nördlich vom Baakenesch an der Marienburg darstellen. Rechts der schmalen Straße stehen die Mikrohäuser, links klassische Einfamilienhäuser, die aber ebenso hohen ökologischen Standards folgen sollen.

Zwei Vertreter der Initiative, Reinhold Zumbült und Thomas Lammering, der als Architekt die erste Planung „Wohnen mit der Natur“ erstellt und visualisiert hat, sind in den Ausschuss gekommen, um ein erstes Konzept zu präsentieren. „Gute Idee, richtig toll“, findet Heinrich Volmer (Pro Coesfeld). „Ein super Projekt, das wir unbedingt weiter verfolgen sollten“, sagt Markus Köchling (CDU). Lob gibt’s auch von André Kretschmer (SPD) und Barbara Sieverding (Grüne), die allerdings in energetischer Hinsicht „noch Luft nach oben sieht.“ Die Energieversorgung, die Vergabekriterien für die Grundstücke, die Frage von Verkehr und Stellplatzerfordernissen sowie die Aspekte Qualitätssicherung und Kontrolle vereinbarter Standards sind Themen, die nach Ansicht des Umweltausschusses bei der Weiterentwicklung des Konzepts genau unter die Lupe genommen werden sollen. Das verspricht Erster Beigeordneter Thomas Backes. „Wir sind erst ganz am Anfang der Planung.“

Dass überhaupt nach ersten anderen Ideen jetzt ein Grundstück gefunden wurde, ergibt sich laut Thomas Lammering aus der Tatsache, dass das Bistum als Grundstückseigentümer in Kooperation mit Haus Hall als Nutzer an der Marienburg, wo jetzt noch Obstanbauflächen sind, Bauland entwickeln möchte. „Haus Hall hat auch selbst Interesse, hier Gebäude für Betreutes Wohnen und für Mitarbeiter zu errichten“, so Lammering. Die weiteren Plantagenflächen bleiben erhalten.

Das Konzept sieht vor, im nördlichen Teil der Fläche die 21 Mikrohäuser anzusiedeln und parallel dazu im südlichen Bereich zum Baakenesch 17 klassische Einfamilienhäuser. Erwartet wird von den Mikrohaus-Bauherren, dass sie sich dem hohen ökologischen Anspruch verpflichtet fühlen und entsprechende Vorgaben umsetzen. Das gilt in bestimmtem Umfang auch für die Einfamilienhäuser (Grundstücke 400 bis 500 Quadratmeter). Wie das rechtlich geregelt und kontrolliert werden kann, ist einer der Punkte, die dem Umweltausschuss in der Weiterentwicklung des Projekts besonders wichtig sind.