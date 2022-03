Mikro gern auch etwas größer

Coesfeld

Mit einer Viertelstunde Verspätung beginnt die Info-Veranstaltung der Mikrohaus-Initiative. So viele Interessierte sind ins Kolpinghaus gekommen, dass der Saal erst auf seine doppelte Größe umgebaut werden muss, bevor es losgehen kann. „Wir sind überwältigt“, von dieser Resonanz“, sagt Reinhold Zumbült, der gemeinsam mit seinem Kollegen aus der Initiativgruppe, dem Architekten Thomas Lammering, durch den Abend führt. „Dass so viele Menschen hinter der Idee der Mikrohäuser stehen, stärkt uns in unseren Gesprächen, die wir mit dem Bistum als Grundstückseigentümer und mit der Stadt führen“, so Zumbült.

Von Ulrike Deusch