Mit 35 im politischen Establishment

Etwas unscheinbar in Freizeitkleidung steht er am Freitagnachmittag in der Kupferstraße. Eine Passantin fragt am FDP-Stand, wo denn jetzt der Kandidat sei. Beim Wahlkampftermin in der heimischen Fußgängerzone drängt sich Henning Höne nicht in den Vordergrund. Das braucht er auch nicht, denn mit zehn Jahren Landtags-Erfahrung hat er sich in Düsseldorf längst etabliert. 2012 als jüngster Abgeordneter in den Landtag eingezogen, seit 2017 parlamentarischer Geschäftsführer – mit 35 zum politischen Establishment zu zählen, schaffen auch nicht viele. Das Flyer-Verteilen überlässt er heute anderen. Er selbst wolle schließlich auch nicht auf der Straße angesprochen werden. Vielmehr gehe es darum, Präsenz zu zeigen und ansprechbar zu sein.

Und so lässt sich Höne ansprechen. Wie er zum Krieg in der Ukraine stehe, will einer wissen. „Wir müssen alles tun, um die Ukraine zu unterstützen“, sagt der FDP-Kandidat. Alles? Ob dies auch Gas-Embargo einschließe, fragt der Passant. „Mein Bauch sagt ja, mein Kopf sagt nein“, sagt Höne.

„Die Leute wollen nicht über Landespolitik sprechen“, stellt er später fest. Für die FDP ist das ein Problem. Denn auf der internationalen Bühne glänzen derzeit andere, besonders die Grünen. „Die machen einen guten Job“, gibt Höne unumwunden zu. Von Annalena Baerbock fühle er sich gut vertreten. Dazu komme: Die Ampel sei bei Anhängern der Grünen beliebter als bei FDP-Anhängern.

„Zehn Prozent plus X“, formuliert Höne als Ziel. Besonders ambitioniert klingt das nicht. Die Grünen stehen bei 16 bis 18 Prozent. „Hauptsache wir sind dabei“, meint Höne über ein mögliches Dreierbündnis.

Er selbst wird wohl wieder dabei sein, Listenplatz neun belegt der FDP-Spitzenkandidat für das Münsterland. Ob er denn Ambitionen habe, nach Berlin zu gehen, will einer wissen. Es folgt ein klares Dementi. Mit der Familie in Coesfeld sei das nicht zu vereinbaren. Im vergangenen Jahr ist er Vater geworden und pendelt regelmäßig zwischen Coesfeld und Düsseldorf. „Außerdem ist Düsseldorf viel schöner als Berlin“, sagt er.

Gependelt wird mit dem Auto. „Ich würde gerne viel öfter mit der Bahn fahren“, sagt er.

Aber allein der Umstieg in Dülmen koste zu viel Zeit. Und in Düsseldorf mit dem Fahrrad zu fahren mache auch keinen Spaß. Tempolimit verhindert, Tank-Rabatt durchgesetzt – macht die FDP vor allem Politik für Autofahrer? „Wir wollen zumindest keine Politik gegen das Auto machen“, so Höne. „Das ist nun mal das bequemste Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen.“

Lieber würde er über die Errungenschaften der Liberalen in der Landesregierung sprechen. In der Bildungspolitik etwa. Aber kaum jemand in der Landesregierung hat in den vergangenen Jahren so viel Kritik von Lehrern und Eltern auf sich gezogen wie NRW-Schulministerin Gebauer. Da habe man die eigenen Leistungen wohl nicht gut genug herausgestellt, meint Höne. „Es geht aber nicht darum, wann welche E-Mail angekommen ist, sondern welches Schulsystem wir wollen.“ Die Gesamtschule („Im Wahlkampf muss ich Einheitsschule sagen“) wolle er jedenfalls nicht.

Und dann ist da ja auch noch die Pandemie. Mit ihrem Maßnahmen-kritischen Kurs hat sich die Partei schließlich nicht nur Freunde gemacht. „Es gab auch viel Panikmache“, so Höne. „Zum Teil berechtigt und zum Teil auch nicht.“ Zum Kaffeeholen im Café gegenüber trägt er Maske, auf dem FDP-Parteitag wie fast alle anderen nicht. „Ich mache das immer von meinem Umfeld abhängig“, sagt Höne. Vielleicht will er einfach nicht auffallen.