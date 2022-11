Mit Augenmaß und Sondierstange

Sein prüfender Blick wandert schon von Weitem in die Baumkronen. Totholz in Sicht? Der Schonhammer zeigt, ob der Stamm hohl und die Sondierstange, ob das Wurzelwerk noch intakt ist. „Bewerte nie einen Baum, den du nicht gesehen hast.“ Das ist das Motto von Franz-Josef Bertling und er hat sie in Coesfeld alle gesehen. Wirklich alle. Und das will was heißen, denn fast 20 000 Bäume stehen im Innen- und Außenbereich. Aktuell 19 297, um genau zu sein. Seit 2008 ist er der Baumkontrolleur der Stadt. „Ich kenne jeden Baum mit Vornamen und weiß, wie jeder aussieht“, sagt der 56-Jährige schmunzelnd.

Das ist nicht einmal übertrieben, hat er doch über acht Jahre die Erstellung des Baumkatasters der Stadt zusammen mit weiteren Kollegen und einer externen Firma begleitet. Etwas Besonderes, nicht jede Kommune hat eine solche Übersicht. Seit 2016 ist es komplett – sofern man das überhaupt sagen kann. „Es ist ständig in Bewegung, mal müssen wir leider einen Baum fällen, mal kommen neue hinzu.“ Über das System sieht Franz-Josef Bertling ganz genau, wann er welche Bäume zu überprüfen hat. „Die Altbäume in der Stadt kontrolliere ich jedes Jahr, alle zwei Jahre dann alle Bäume.“ Die Intervalle seien abhängig vom Verkehrsaufkommen. Da kann es im tiefsten Außenbereich schon mal sechs Jahre dauern. „Unter 15 Jahren Standzeit kontrolliere ich Bäume gar nicht.“ Es sei denn, es gehe eine akute Gefahr von ihnen aus.

Wenn er für seinen Beruf eines sein muss, dann gut zu Fuß. Acht bis zehn Kilometer läuft er geschätzt am Tag. Was es noch braucht? Feingefühl, Augenmaß und ein gutes Taschenmesser. „Anfangs habe ich beim Abklopfen immer noch mal mit einem anderen Baum verglichen, mittlerweile höre ich alles beim ersten Schlag.“ Den Durchmesser der Baumkronen schätzt der gelernte Forstwirt mit einem Blick ab.

Am Ende seiner Touren entstehen Maßnahmenlisten für seine Kollegen am Bauhof. Damit die auch genau wissen, welcher Baum gemeint ist, hat jeder eine eigene Identifikationsnummer. Hinterlegt sind auch Besonderheiten, zum Beispiel zu Bakterien oder Pilzen. „Wenn ich die sehe, gehen bei mir schon alle Alarmglocken an.“ Denn wenn der Pilz erstmal außen sichtbar ist, sitzt er schon lange im Baum. Auch Feuchtigkeit in den Stämmen, die durch eine Höhlung eintritt, könne Bäumen zu schaffen machen. Um zu erfahren, ob der Stamm noch intakt oder inwiefern er bereits hohl ist, nutzt Franz-Josef Bertling einen sogenannten Resistographen. Damit bohrt er mit einer dünnen Nadel in den Stamm. „So lange es Widerstand gibt, ist alles gut. Wenn nicht, dann nicht.“

Um Baumkontrolleur zu werden, braucht es eine dreimonatige Zertifizierung und – eine richtige Spürnase. Denn in dem Job sollte man nicht nur den Baum selbst im Blick haben, sondern auch dessen Umgebung. „Reaktionen auf Schädigungen des Wurzelwerkes zum Beispiel kommen teils erst einige Jahre später zum Vorschein.“ Darum achte er auch bei Baustellen darauf, ob die Schutzräume von Bäumen eingehalten werden. „Wir können im Notfall Baustellen stilllegen lassen.“ Besonderes Augenmerk legt er auch auf Alleen. „Die sind geschützt. Nicht nur die Promenade, sondern zum Beispiel auch an der Daruper Straße, der Lindenallee oder der Karlstraße.“

In seiner Zeit als Baumkontrolleur habe er den Klimawandel schon hautnah erlebt. „Die Trockenschäden sind in den letzten Jahren mehr geworden. Buchen, die über 100 Jahre alt sind, sterben, weil sie flach wurzeln und austrocknen. Das ist nicht schön, aber wir sind machtlos.“ Was neu gepflanzt wird, ist Abwägungssache. „Die Sommer werden heißer, aber wir haben auch immer noch mal wieder Frost.“ Eine gute Mischung sei da das Zauberwort. Sorgen bereiten ihm auch Sturmschäden. „Wenn man am nächsten Tag sieht, dass es die guten Bäume erwischt hat, das tut einem schon in der Seele weh.“