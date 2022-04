Mit Besen über die Dächer

Beim trimagischen Ferienprojekt der Stadt Coesfeld, das in der ersten Ferienwoche an der Pestalozzischule stattfand, ging es fast zu wie in der Zauberschule Hogwards: Kinder fliegen auf Besen über die Dächer, bunte Zaubertränke werden zusammengemischt, Rätselkisten mit Schlössern verriegelt und Geschäfte wie Olivanders Zauberstabladen und Flourish & Blotts tauchen auf wundersame Weise auf.

33 Kinder boten vier Tage lang ihre ganze Phantasie, Spielfreude und Geschicklichkeit auf und tummelten sich in vier verschiedenen Werkstätten rund um das Thema Harry Potter, berichtet Gabi Kaudewitz, die das Ferienprojekt der städtischen Jugendförderung bereits 2020 entwickelt hatte, wo es dann wegen Corona ausfallen musste. Sie sagt: „Jetzt hatten wir passend zum 25-jährigen Jubiläum von Harry Potter endlich die Gelegenheit, es durchzuführen.“

So wurden in der Escape-Room-Gruppe spitzfindige Rätsel erfunden und ein Raum mit aufwendig gestalteten Bildern und Requisiten verwandelt. Die Kinder und Jugendlichen der Gruppe durchliefen am Ende den selbst hergestellten 30-minütigen Escape Room, der nach den Ferien auch anderen Kindern angeboten werden soll.

In der Trickfilmgruppe wurden liebevoll kleine Figuren und Hintergründe gemalt und zu einer selbstausgedachten Geschichte in der „Stop Motion“-Technik animiert. Dabei wurden die Abenteuer in einer Zauberschule erzählt.

Die Videogruppe ließ in ihrer Geschichte Lord Voldemort aus einem Harry-Potter-Buch entkommen und nach einigen Abenteuern auch wieder darin verschwinden. Die Greenscreen-Technik verhalf dem Film zu einigen außergewöhnlichen Effekten, bei denen die Kinder sogar fliegen lernten.

Durch die Kooperation mit dem Kunstverein Münsterland e.V. bot das Projekt unter der Leitung von Jutta Meyer zu Riemsloh auch eine Kreativgruppe, in der wunderschöne Häuser und Geschäfte aus der Winkelgasse entworfen und gestaltet wurden. Aus kleinen Holzfigürchen fertigten die Kinder Harry Potter und seine Freunde an. „Einige der Kinder werden nach den Ferien ihren Häusern und Figuren in einem kleinen Trickfilmworkshop neues Leben einhauchen“, kündigt Gabi Kaudewitz an: „Am Ende konnten wir in viele glückliche Gesichter schauen: Und zurecht duften alle Kinder stolz auf ihre Ergebnisse sein. Sie waren begeistert von den Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden. Noch schöner war es für viele natürlich, nach den zwei Corona-Jahren Zeit mit anderen Kindern zu verbringen und neue Freunde zu finden.“

Im Anschluss an die Ferien werden die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, in einer Ausstellungswoche ihren Familien die Filme, Häuser und den Escape Room im Stellwerk zu zeigen.