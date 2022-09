Mit bunten Perücken und Teamgeist

Egal, ob harter Zweikampf oder starker Kopfball – die bunten Perücken bleiben, wo sie sind. Durch sie sind die Mitglieder des Kegelclubs Pegelbrüder auf dem Spielfeld schon von Weitem gut zu erkennen. „Wir haben uns erst vor rund zwei Monaten gegründet. Das ist jetzt die erste Aktion an der wir teilnehmen und dann auch noch für einen guten Zweck“, freut sich Kegelbruder Jan. Sie sind eine von insgesamt 16 Mannschaften, die gestern beim Benefiz-Fußballturnier gegen Rechts in der Weiling Arena dabei gewesen sind.

Bunt sollte es werden, eine Aktion gegen Diskriminierung, Intoleranz und Rassismus. „Von der ersten Idee bis zur Umsetzung sind nur knapp drei Wochen vergangen“, berichtet Mitorganisatorin Anna Schierz (Schierz&Söhne). Der Initiative von Florian Klostermann (Stadtmarketing) und Dr. Uwe Kalmus (Kinderzentrum Westmünsterland) schloss sie sich an und zauberte innerhalb kürzester Zeit ein Konzept aus der Tasche, das viele weitere Unterstützer fand: die Stadt, die Sportvereine SG 06, DJK Coesfeld und Lette, Rock am Turm, die Gemeinde Anna Katharina, die Bürgerschützen, Hof Rahman, Bäckerei Mey, das Tanzcentrum Coesfeld oder auch das Brauhaus.

Ziel: vom Reinerlös neue Trikotsätze für heimische Fußball-Mannschaften kaufen, die dann mit dem Kampagnen-Motto bepflockt werden: „Unser Rasen bleibt grün!“ Was am Ende übrig bleibt, soll einer gemeinnützigen Organisation gespendet werden. „Dazu läuft aktuell eine Crowdfunding-Aktion der Anna Katharina Gemeinde auf der Seite der VR-Bank Westmünsterland“, so Anna Schierz. „6000 Euro sind das Ziel.“ Schon gestern am Vormittag waren es dort 1000 Euro. Durch den Würstchen-, Getränke und Kuchenverkauf kamen vor Ort noch einmal rund 1500 Euro zusammen.

Die Wettkämpfe auf dem Rasen: hart, aber fair. Auch eine kleine Abordnung der D-Jugend der SG Coesfeld war mit dabei, die „OchsenFive“. Trainer Gregor Büsker war sofort begeistert: „Ich finde die Initiative und die Idee gut. Deshalb laufen wir als Team heute auch bunt auf und nicht in einer Farbe.“ Melanie Wagner, Mutter von Spieler Tjaard, ergänzt: „Die Jungs lieben Fußball. Und so können wir unserem Verein auch etwas Gutes tun.“ Abräumen konnten die „OchsenFive“ den Pokal für die beste Mannschaft allerdings nicht, das war das Team „Energie Kopfnuss“. Der Pokal für die bunteste Mannschaft ging an die „Coe-Baller“.

Birgit Pütter vom Vorstand der DJK Coesfeld ist mit Blick auf die vielen Mannschaften und zahlreichen Gäste stolz auf die Leistung aller Organisatoren: „Da kann man mal sehen, wie viel Herzblut dabei ist. Alle waren sich sofort einig.“

Einig sind sie sich auch, dass die Aktion nachhaltig sein soll, wie Matthias Ebbert (Rock am Turm) bestätigt: „Es wäre schön, wenn wir es jedes Jahr wiederholen könnten. Das Thema soll nicht einschlafen. Rassismus ist ein Alltagsproblem.“ Es brauche immer wieder andere und neue Impulse, um daran zu erinnern.

Wer sich an der Spendenaktion beteiligen und die Aktion gegen Rechts unterstützen möchte, der findet weitere Informationen online unter | www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/unser-rasen-bleibt-gruen