Mit dem Audi Cabriolet „oben ohne“ fahren

Nach dem Ur-Quattro von 1980 und dem V8 von 1988 gelang Audi damals ein Verkaufsschlager in der Premiumklasse exquisiter Cabriolet-Viersitzer, dort, wo die Preise und Renditen hochgehen. Richten sollte es der edel ausgestattete Frischluftstar mit coolen Linien und ohne ein riesiges Verdeck oder Überrollbügel, dafür mit einem bockstarken Motor unter der Haube, der den 1,3-Tonner auf knapp 200 km/h beschleunigen kann. „Das Bitteschön nur mit geschlossenem Verdeck“, weiß Böyer, „sonst fliegt dir das Toupet weg.“ Zwar verriet die wohlbekannte Form des „Sonnenkönigs“ seine Verwandtschaft mit dem Audi Coupé (Typ 89), doch auf einen Allradantrieb verzichtete der Luftikus, als er Anfang der Neunziger in den Schauräumen der Händler ausgestellt wurde.

Ein durchzugskräftiger 2,3-Liter-Fünfzylinder und eine luxuriöse Serienausstattung, symbolisiert durch die mit Chrom verzierte Aluminium-Einfassung der Frontscheibe, beförderten das Audi Cabriolet auf Anhieb ins obere Segment. Neu kostete der Verdeckträger in der Grundversion satte 51.950 Mark. Mit weiteren Extras wurde es noch teurer.

Schon in jungen Jahren hatte sich Markus Böyer, 53, in dieses schöne Modell verknallt. „1995 habe ich mir so ein Auto gegönnt“, erinnert er sich, „es hatte knapp 30.000 Kilometer zurückgelegt.“ Auch ein Motorrad gehörte ihm. „Eine fette Suzuki 1100 GSX-R, die hatte 145 PS! Damit war ich weit vorn dabei.“ Sein Fuhrpark war allerdings verdammt kostspielig. „2.300 Mark kostete allein die Vollkasko-Versicherung für den Audi.“ Auf Dauer zu viel für ihn, so dass sich Böyer nach zwölf Monaten schweren Herzens von seinem Objekt der Begierde trennte.

Aber er konnte nicht wirklich loslassen. Als der gelernte Maschinenschlosser, der seine Ausbildung bei Ruthmann in Gescher-Hochmoor absolvierte und mittlerweile selbstständig ist, 2016 im Internet seinen Traum auf vier Rädern entdeckte, war er sofort Feuer und Flamme. „Bei Ebay Kleinanzeigen wurde der Cabrio inseriert“, blickt Böyer zurück, „nach einigem Hin und Herr habe ich mir dann einen Ruck gegeben: Okay, fahr hin und kauf ihn!“ Im März 2017 ist er mit einem Hänger erwartungsfroh nach Hannover gedüst und fiel aus allen Wolken: „Im ersten Moment habe ich gedacht: Meine Güte, ist das eine verhunzte Karre!“

Die Bremsen saßen fest, das Verdeck war zerrissen, die Reifen hatten verschiedene Größen. „Normalerweise hat ein Auto einen Schlüssel“, erzählt Markus Böyer, „der hier hat gleich drei: einen für die Zündung, einen für den Kofferraum und einen für den Tank.“ Der Vorbesitzer hatte mehrmals die Schlösser gewechselt. „Der Audi war völlig verbastelt und verschlimmbessert!“ Notwendige Reparaturen und Wartungsarbeiten waren auf der Strecke geblieben. „Dafür hatte der Bursche eine dicke Soundanlage mit CD-Player eingebaut“, klagt Böyer, „den ganzen Mist habe ich rausgeschmissen und durch den Original-Cassettenrecorder ersetzt.“ 2.800 Euro sollte das ramponierte Schätzchen kosten, das bereits 363.000 Kilometer gelaufen war und fünf, sechs Jahre ohne Zulassung im Freien stand. Auf 1.500 Euro konnte Böyer den Preis herunterhandeln.

Mit Hilfe von Karl-Heinz Franzsander, einem guten Kumpel, der ein Auto- und Anhänger-Center an der Borkener Straße führt, hat er „den Haufen Schrott“ (O-Ton Böyer) wieder aufgehübscht. „Für die TÜV-Untersuchung mussten gleich mehrere Teile erneuert werden: die Hinterachsen, der Hauptbremszylinder und beide Bremssättel“, listet Böyer die Ausgaben auf, „alles in allem habe ich nochmal 1.500 Euro reingebuttert.“ Seine Ehefrau Silke hat ihn in jenen Tagen aufgezogen, er habe sich da eine tolle Geldvernichtungsmaschine zugelegt. „Anfangs sah es ja auch so aus“, gibt ihr Gatte ehrlich zu, „im Lauf der Zeit habe ich den Wagen mit Originalteilen restauriert, so dass er im Wert deutlich gestiegen ist.“ Da er zwei rechte Hände hat, viel Geschick und noch mehr Geduld, hat Böyer aus dem Youngtimer einen formidablen Oldtimer gezaubert.

Der schwarze Blitz wird schöner und schöner. „Zu meinem 50. Geburtstag habe ich mir ein nagelneues Verdeck schenken lassen“, berichtet der gebürtige Coesfelder, der in der Deipe Stegge aufgewachsen ist, „ein Relais für die Scheibenbetätigung habe ich mir auch zugelegt, dann noch einen kompletten Felgensatz.“ Was er sucht, findet er. „Stundenlang sitze ich vorm Rechner und googel. Und bing, hast du dein Ersatzteil!“

Der passionierte Schrauber und Selbermacher würde dem schwarzen Gefährt auch gern eine neue Lackbeschichtung verpassen, was allerdings nicht ganz billig ist. „Wenn mir ein Lackierer sagt: Komm, ich spritz dir den Wagen für 2.000 Euro, dann käme ich ins Grübeln. Oder ich gewinne irgendwann mal im Lotto . . .“

Natürlich weiß Böyer auch, dass man in ein so betagtes Auto, das dank verzinkter Karosserie kaum rosten wird, jede Menge Kohle versenken kann. „Es ist ein Fass ohne Boden“, betont er, „doch mir bereitet das Basteln jede Menge Spaß.“ 370.213 Kilometer stehen aktuell auf dem Tacho. „Halb so wild“, meint er nur, „der Motor ist unkaputtbar!“ Auf den Landstraßen fährt er nie schneller als 90 km/h. Autobahnen meidet er. „Zweimal sind wir mit der Familie zum Europa-Park in Rust bei Freiburg gefahren.“ Als Langstreckentest. „Den hat er mit Glanz und Gloria bestanden.“ Für Böyer ist sein Audio Cabriolet ein wunderbares Spaßmobil, das er nicht mehr missen möchte.