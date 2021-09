Mit der Grabegabel erfolgreich

Ganz vorsichtig stemmen Mathilda und Noah die Grabegabel in die Erde, um die Möhren schonend aus dem Beet zu holen. Die beiden Wackelzahnkinder des DRK-Kindergartens Kleine bunte Welt werden dabei von Anke Gerdemann, der Leiterin der Einrichtung, unterstützt. Mit einem kräftigen Ruck reißt dann jedes der beiden Kinder die grünen Büschel vorsichtig in die Höhe. Nicht eine einzige gelbe Rübe bricht dabei ab.

Beim erfolgreichen Ernten helfen ihnen ihre Spielkameraden Marlene, Maria und Carolin. Auch Heidrun Müller-Ripkens, Fachkraft für Integration in der Kleinen bunten Welt, hat die Truppe zum Mietgarten Mehring begleitet. Dort bewirtschaften die Kindergartenkinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen seit Mai dieses Jahres eine eigene Parzelle.

Während Noah über die Prachtexemplare staunt, die es so nicht im Lebensmittelgeschaft zu kaufen gibt, beißt Mathilda schon einmal in eine der gelben Rüben. „Ganz schön hart, aber echt lecker“, lautet ihr Kommentar. „Knackig, könnte man auch sagen“, ergänzt Marlene. Die Kinder freuen sich sichtlich über ihre Ernte, die sie mit dem Bollerwagen in die Kita bringen, wo Eltern das Gemüse mitnehmen können.

„Für uns ist das ein ganz wichtiges Projekt“, betont Kita-Leiterin Anke Gerdemann. „Die Kinder lernen auf diese Weise nicht nur, wo das Gemüse wächst, sondern können auch den Prozess von der Aussaat bis zu Ernte verfolgen.“ Mit wechselnden Gruppen hat der DRK-Kindergarten immer wieder den 20 Minuten langen Weg von der Kita zum Mietgarten zu Fuß angetreten. „Bereits das ist für die Kinder eine große Herausforderung gewesen“, betont Anke Gerdemann. Aber schließlich sei die Kleine Bunte Welt auch ein Bewegungs-Kindergarten. Mit von der Partie beim Projekt ist auch Carolin Brüninghoff, die bei der Möhrenernte leider nicht dabei sein kann, weil sie die anderen Kinder in der Kita betreut.

Elisabeth Mehring freut sich darüber, dass die Kinder im Mietgarten mit Feuereifer ackern. „Wir haben auch die Wege großzügig gestaltet, damit die kleinen Gärtner viel Platz haben“, sagt sie. Unglaublich viele Eindrücke konnten die Kinder in den vergangenen Monaten sammeln. Maria erinnert sich gerne an das Gießen, was nicht immer notwendig gewesen ist, weil es zeitweise viel Niederschlag gegeben hat. Das sei schlecht für die Tomaten, aber gut für viele andere Pflanzen gewesen.

Anke Gerdemann und Heidrun Müller-Ripkens sind sehr dankbar für die Mithilfe der Eltern. Ohne deren tatkräftige Unterstützung habe man die Parzelle nicht ständig in Schuss halten können. „Das hat uns viel Spaß gemacht“, sagt Julia Klane, die Mutter von Mathilda.

Für die Einrichtung sei der eigene Anbau von Obst und Gemüse keine Eintagsfliege, unterstreicht die Kita-Leiterin. Inzwischen gibt es mehrere Hochbeete direkt am Kindergarten, die mit viel Liebe bepflanzt würden. Auf diese Weise hätten alle 80 Kinder – auch die jüngeren – Gelegenheit, das Wachstum der Pflanzen zu verfolgen.