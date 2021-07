Mit der Rikscha durch die Stadt

Coesfeld

Der Verein IBP (Interkulturelle Begegnungsprojekte) möchte mit einem E-Rikschadienst das bestehende Mobilitätsangebot in Coesfeld erweitern und ein regelmäßiges Angebot für ältere Bewohner, aber auch für Touristen schaffen. Als Rikscha-Fahrer erhalten die Klienten aus der Eingliederungshilfe die Möglichkeit, Verantwortung in einem neuen Aufgabenbereich zu übernehmen und können gleichzeitig anderen Menschen helfen. Für dieses Projekt wurden jetzt Finanzmittel aus dem Leader-Programm bewilligt, heißt es in einer Pressemitteilung.