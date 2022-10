Mit einer Karte in alle Emergy-Bäder

Einheitliche Rabatte, kein Anstehen mehr an der Kasse und Zugang zu allen Bädern und Saunen des Emergy-Verbunds – das bietet die neue Bädercard, die die Stadtwerke Coesfeld am Dienstag im CoeBad vorgestellt haben. „Mit der Karte wollen wir in der Öffentlichkeit noch stärker als Verbund in Erscheinung treten und in die Emergy-Zukunft starten“, sagt Kai Sudowe, Bereichsleiter der Emergy-Bäder. Ab dem 8. November wird die Karte in den Bädern des Verbunds erhältlich sein und kann – auch online – mit Beträgen bis zu 300 Euro aufgeladen werden, wodurch sich ein Rabatt auf die Eintrittspreise von 5 bis 20 Prozent ergibt.

Die Bädercard ist in Coesfeld, Borken, Velen, Ramsdorf, Weseke und Lette gültig. „Durch die Kooperation haben wir viel mehr Möglichkeiten“, freut sich Emergy-Pressesprecherin Antje Evers. Das Projekt sei mit „viel Analyse im Vorfeld verbunden“ gewesen, erläutert Sudowe. So solle die Bädercard „Ideen aller Standorte mit aufgreifen“. Das gelte nicht nur für die Rabattierungen, sondern auch für die Öffnungszeiten, die in dem Zuge angepasst werden – genauso wie die Preise. So steigt das Tagesticket in Coesfeld von 5,90 auf 6,90 Euro. Übernommen wird hingegen der Sprint-Tarif, den es schon im Aquarius in Borken gibt. Wer „nur mal schnell seine Bahnen ziehen will“, so Sudowe, schwimmt für 75 Minuten vergünstigt. „Verbunden mit dem Rabatt der Karte, haben wir damit schon wieder Preise wie in alten Zeiten“, spielt Sudowe auf den Abendtarif an, den es bis vor einigen Jahren noch im CoeBad gab. Wie im Aquarius haben auch im CoeBad Kinder unter sechs Jahren künftig freien Eintritt. Der ermäßigte Tarif für Kinder von 6 bis 17 Jahren gilt künftig auch für Schüler, Studenten, Bufdis, Schwerbeschädigte ab 50 % GdB, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger – jeweils mit Nachweis. Neu ist auch, dass sich alle, die sich als Familie verstehen, grundsätzlich zehn Prozent Familienrabatt bekommen. Das gilt auch für gleichgeschlechtliche Paare, Alleinerziehende oder Großeltern mit einer beliebigen Anzahl von Kindern. Der Eintrittspreis für die Sauna-Tageskarte steigt vor dem Hintergrund der Energiekrise um fünf Euro. Zukünftig sollen die Preise jährlich im Sommer entsprechend der allgemeinen Preissteigerung angepasst werden.

Die Bädercard gibt es wahlweise im Checkkarten-Format oder als Quick-Check-in-Armband. „Wir wollen die Treue unserer Kunden mit einheitlichen Rabatten belohnen“, sagt Kai Sudowe. „Und natürlich kann die Karte auch im familiären Verbund oder in einer WG gemeinsam genutzt werden“, fügt er hinzu. 7 Öffnungszeiten: Montags bleibt das CoeBad fürs Schul- und Vereinsschwimmen geschlossen, außer in den Ferien (10 bis 21 Uhr). Dienstags und donnerstags ist das Bad von 6.30 bis 21 Uhr geöffnet, mittwochs von 14.30 bis 21 Uhr. Freitags öffnet es von 6.30 bis 8 Uhr und von 14.30 bis 21 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen ist es von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Sauna öffnet Dienstag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr und sonn- und feiertags von 10 bis 19 Uhr.