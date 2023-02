Mit einer Schultüte ins neue Amt

Coesfeld

Als am Ende seiner Dankesrede die vielen Gäste aufstanden und ihm für zwölf Jahre ehrenamtliche Leitung der Feuerwehr mit tosendem Applaus dankten, war Richard Schulze Holthausen sichtlich gerührt. Eine lautstarke Bestätigung dessen, was auch schon in den Danksagungen vieler Gäste vorab deutlich wurde. „Das waren zwölf erfolgreiche Jahre ganz im Dienst der Feuerwehr“, so Bürgermeisterin Eliza Diekmann zur Begrüßung. „Du hast dich stark gemacht für neue Fahrzeuge und ohne Ende für neue Standorte gekämpft. Auch wenn es uns bewusst ist, aber du hast uns immer wieder eingetrichtert, wie wichtig die Feuerwehr ist. Du bist ein wandelndes Feuerwehr-Lexikon“, setzte sie schmunzelnd hinzu.

Von Jessica Demmer