Mit Erfolg nach den Sternen gegriffen

Es funkelt, glitzert und sprüht vor Lebensfreude auf der Bühne in der Bürgerhalle. Partystimmung ist bei den 460 Gästen beim Sportlerball der SG Coesfeld 06 angesagt. Das Publikum zeigt sich begeistert von einem ganz besonderes Sternenhimmel. Dafür sorgen nicht nur die beliebten SG-Tanzgruppen Bailandos, Diversity und Black Jewels, sondern auch weitere Überraschungen.

Publikum erlebt einen bezaubernden Abend in der Bürgerhalle

„Wir greifen nach den Sternen“ lautet das vielsagende Motto der Veranstaltung voller Tempo, Akrobatik und Emotionen. Durch das Programm führen in souveräner Manier Julika Hallekamp und Tim Eismann. Feierlich wird es, als die besonders treuen Sterne des Vereins auf die Bühne gerufen werden. Unter ihnen ist Werner Demes, der seit 75 Jahren dabei ist und sichtlich gerührt sein Geschenk entgegennimmt. Während ihm und vielen weiteren Mitgliedern der Applaus für langjährige Mitgliedschaft sicher ist, spendet das Publikum auch tosenden Beifall für besondere Leistungen ausgewählter Sportler. Die Jugendlichen Julius Hartmann und Matti Keull werden von Martin Kemmerling, Martin Wevers, Alex Linke und Anna Merker vom Vorstand für ihre Erfolge im Tischkicker geehrt. Großer Jubel brandet auch auf, als die Fußball-Altherren-Mannschaft Ü32 und die Coesfeld Bulls, das American-Football-Herrenteam, für ihre tollen Erfolge ausgezeichnet werden.

Ohne das Ehrenamt und das Gemeinschaftsgefühl geht gar nichts, wie SG-Präsidentin Brigitte Exner betont. Allen Helfern gebühre ein besonderer Dank. Ingrid Flüchter (Tennis), Brigitte Pill und Willy Hunke (Radwandern) sowie Hans Siebels (Volleyball) freuen sich darüber, dass sich der Vorstand ganz offiziell im Namen des Vereins für ihr Engagement bedankt.

Gänsehaut-Momente erlebt das Publikum nicht nur bei diesen Ehrungen, sondern auch bei den sportlichen Höchstleistungen, die auf der Bühne gezeigt werden. Mit dem Tanz „Himmelskörper“ begeistern die Coesfeld-Bulls-Cheerleader; mit der professionellen Darbietung „Stars der Zukunft“ verzaubern die Bailandos und Diversity; die Hip-Hop-Sterne bringen „Black Fire“ auf die Bühne; die Black Jewels präsentieren mit „Tribut an den größten Popstar“ eine eindrucksvolle Choreografie von Sarah Riedel. Akrobatik vom Feinsten präsentiert die Gruppe Fusion mit dem Tanz „Sternenhimmel“ in funkelnden Kostümen.

„Wir wollen die Eisbären sehen“ erklingt bei der gelungenen Darbietung der „Eissterne“, die ihren Tanz mit Julika Hallekamp einstudiert haben.

Doch nicht nur die Akteure auf der Bühne leben ihre Freude an der Bewegung aus. Denn auch das Publikum ist aufgerufen, sich am Programm zu beteiligen. Die Basketballer und Darter laden zu Sternenfängerspielen ein. Joris wird auserkoren, die Mitspieler von ihren Tischen, die nach Planeten und Sternzeichen benannt sind, auf die Bühne zu holen. Für die Zuschauer wird das Dartspiel mit zwei Teams die nach berühmten Dartspielern Peter Wright aus Schottland und Michael van Gerwen aus den Niederlanden benannt sind, zu einem Riesenspaß. Denn die Akteure dürfen die Dartpfeile erst werfen, nachdem sie sich die Kopfbedeckungen aufgesetzt haben, an denen die prominenten Spieler erkennbar sind. Das sind eine Glatze und ein bunter Irokesen-Haarschopf. Mit diesem Spiel macht die SG-Dart-Abteilung erfolgreich Werbung für ihren Sport.