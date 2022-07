Mit Feinstarbeit dem Ende entgegen

Coesfeld

Das ist Feinstarbeit. Restauratorin Marita Schlüter hat hoch oben auf der Leiter eine Lupe vor den Augen und einen extrem zarten Pinsel in der Hand. Millimeter für Millimeter sichern sie und ihre Kollegin Rakhil Verkhovskaya die Farben auf den Flügeln des südlichen Seitenaltars in der St.-Lamberti-Kirche. „Gerade an den Gemälden, die auf Metallplatten aufgebracht sind, platzt die Farbe ab“, erklärt sie. Ein Klebemittel wird injiziert, das die Partikel festhält. Weitere Alterungsschäden des um 1900 entstandenen Altars und minderwertige Restaurierungen in der Vergangenheit machen zusätzliche Maßnahmen nötig. Aber Marita Schlüter, die zusammen mit ihrer Kollegin auch für den deutlich besser erhaltenen Nordaltar, die künftigen zwei Beichtstühle und die große Christophorus-Figur zuständig ist, ist sicher, dass die Arbeiten bis Ende August abgeschlossen sind. Dann nämlich, am 20. 8., soll die frisch sanierte Kirche mit einem festlichen Gottesdienst wieder eröffnet werden.

Von Ulrike Deusch