Mit Feuer, Charme und Seifenblasen

Coesfeld

„Boahhhh. Papa, die sind ja riesig!“ Die kleine Finja (5) steht gestern mit vielen anderen Kindern dicht gedrängt vor dem Eiscafe „Roll n Cone“, und verschlingt die Seifenblasen förmlich mit den Augen, die eine Künstlerin immer wieder neu mit einem in Spüli getränktem Stab ins Publikum lenkt. Dann zerplatzt eine an ihrer Nase: „Uiiii, das ist ja nass“, lacht sie. Groß und Klein kommen an diesem Abend aus dem Staunen nicht heraus. Sie bewundern zwei in Rot und Blau gewandete Stelzenläufer, die in ihren beleuchteten Glitzerkostümen über den Platz schreiten und gerne Selfies mit Besuchern machen. Sie strahlen mit den durch 48 Lämpchen in Rot getauchten Rathaus-Fenstern um die Wette. Oben auf dem Balkon stimmt Sängerin Darnita Rogers, die tags zuvor noch in München mit der Kelly-Family aufgetreten ist, das „Halleluja“ von Leonard Cohen an. So muss er sein, der Lichtersamstag in Coesfeld. Obwohl es diesmal wegen der Energiekrise keine große Light-Show gibt, kommt er bestens an beim Publikum. Tausende sind herbeigeströmt. Die Stadt ist proppenvoll – vor allem mit jungen Familien, auch aus den Nachbarkommunen.

Von Detlef Scherle