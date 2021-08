Mit Freude warme Mahlzeiten reichen

Mittagstisch am Lambertiplatz öffnet nach 17 Monaten wieder seine Türen

Coesfeld

Mit einer großen Kelle rührt Ursula Kiss in einem mit herrlich duftendem Gulasch gefüllten Topf. Ein Schlag kommt auf den Teller, dazu einige Kartoffeln sowie eine Portion Erbsen und Möhren. Mit einem Lächeln reicht sie die fertige Mahlzeit dem ersten Gast, den sie gemeinsam mit Meinolf Hilgers und Felix Schürhoff an diesem Mittag empfängt. „Endlich wieder“, lächelt Kiss. Seit Anfang dieser Woche ist der Mittagstisch am Lambertiplatz wieder geöffnet – und um Punkt 12 Uhr stehen die ersten Gäste bereits vor der Tür.

Von Leon Seyock