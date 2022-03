Mit gelber Ente ins rote Auto

Die allererste siegreiche Ente hinterlässt noch immer ihre Spuren in Coesfeld. Oder besser gesagt: der Hauptgewinn. „Damals gab es auch schon einen Hyundai i10 für den Sieger“, erinnert sich Jochen Tönnemann an die erste Auflage im Jahr 2009. Der fährt und fährt nach wie vor in erster Hand – bald wird ein glücklicher Gewinner ebenfalls in den Genuss kommen, denn als Hauptpreis steht das neueste rote Modell des i10 aus dem Autohaus Tönnemann im Wert von 14 700 Euro bereit. Noch wichtiger ist aber das, was die Stiftung „Kinderhilfswerk. Der blaue Elefant“ des Lions Club Coesfeld auch mit dem 5. Coesfelder Entenrennen bezwecken möchte: Spenden sammeln für Projekte, mit denen Kinder und Jugendliche unterstützt werden.

5000 Enten sollen am Pfingstsonntag (5. 6.) auf der Umflut am Walkenbrückentor auf die Reise geschickt werden. Zum ersten Mal seit drei Jahren – „damit sind wir im gewohnten Turnus“, stellt Prof. Dr. Stephan Behr, Vorsitzender des Lions Club, fest. „Und doch wird es sich anders anfühlen.“ Denn nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen wirke die Vorstellung an eine volle Promenade, wie sie bei den bisherigen Entenrennen immer zu verzeichnen gewesen sei, etwas ungewohnt. Umso mehr hegen sie die Hoffnung, dass die Situation und das Wetter die Normalität zu Pfingsten erlauben.

Freuen dürfen sich die Besucher auf besagte 5000 quietschgelbe Plastikenten, die sich ab 16 Uhr den Weg über die Umflut bahnen. Wobei das Mitfiebern umso mehr Spaß macht, wenn die „persönliche Ente“ auf dem Wasser unterwegs ist. Denn erneut kann zum Preis von fünf Euro ein Los erworben werden, mit dem jeder seine Ente ins Rennen um die wertvollen Preise schicken kann – neben dem Auto auch ein E-Bike, ein Reisegutschein im Wert von 1000 Euro, ein Flachbildschirm und zwei Verzehrgutscheine des Hotels Haselhoff. „Jeder eingenommene Euro fließt in vollem Umfang in den guten Zweck“, sagt Dr. Martin Müller, Vorsitzender der Stiftung „Kinderhilfswerk. Der blaue Elefant“ – in diesem Jahr konkret an die medizinische Kinderschutzambulanz der Kinder- und Jugendklinik der Christophorus-Kliniken in Coesfeld. „Eine solche Einrichtung gegen Vernachlässigung, familiäre Gewalt und sexualisierte Übergriffe gegen Kinder ist auch in unserer Region sehr wichtig“, betont Müller. Deshalb werde die Stiftung des Lions Club Coesfeld die Einrichtung mit 50 000 Euro unterstützen: „Da kommt das Entenrennen genau richtig.“

Vor dem Hauptrennen werden am Pfingstsonntag gegen 14.45 Uhr wieder die „Big Ducks“ zu Wasser gelassen – die großen geschmückten Enten, von denen Sponsoren für 250 Euro zwei Stück erhalten, wahlweise mit oder ohne zehn Lose für das Entenrennen. Die „Big Ducks“ sollen auch diesmal von den Sponsoren oder Kindergartengruppen/Schulklassen verziert werden. Damit nehmen sie auch am Sponsorenrennen teil, bei dem Geldpreise in Höhe von 250, 175 und 100 Euro winken. Außerdem bekommen die zehn schönsten Enten einen Ehrenpreis. „Die Big Ducks werden ab dem 23. Mai im Schaufenster der Spielekiste in der Fußgängerzone zu sehen sein“, kündigt Müller an.

Ansonsten gilt: Lose sichern! Der Vorverkauf startet auf dem Coesfelder Frühlingsfest am Sonntag (3. 4.) am Lions-Stand schräg gegenüber der Spielekiste. „Jedes Los hilft den Kindern und Jugendlichen“, sagt Stephan Behr. Und es erhöht die Chance, künftig mit einem nagelneuen Hyundai i10 durch Coesfeld zu kurven.