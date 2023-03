Mit „Gerlever Gelassenheit“ in den Job

Diesen Tipp will Dr. Hubert Gerleve seinem neuen Kollegen und künftigen Nachfolger nicht vorenthalten: „Es ist wichtig, dass man sich immer zur Gelassenheit zwingt“, sagt der Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik der Christophorus-Kliniken an den neuen Chefarzt Dr. Jürgen Althaus gerichtet. Und überreicht ihm bei einer kleinen Feierstunde am späten Mittwochnachmittag symbolisch als Willkommensgeschenk ein Fläschchen „Gerlever Gelassenheit“. Gleichzeitig wird auch die neue Frühgeborenen- und Kinderintensivstation nach langer Bauphase eingeweiht, die nach ihrer Inbetriebnahme seit Donnerstag nun Eltern die Möglichkeit bietet, bei ihren Neugeborenen zu übernachten.

Solche sogenannten Rooming-in-Zimmer, vier an der Zahl, habe sich Gerleve zuvor in Berlin und Passau angeschaut. „Das ist etwas ganz Neues“, freut sich der Chefarzt über die münsterlandweit bisher einzigartige Möglichkeit im Intensivbereich von Kinderkliniken. Das hat sich das NRW-Gesundheitsministerium auch 5,8 Millionen Euro an Unterstützung kosten lassen. Der erste Bauabschnitt ist nun fertig. Der zweite soll voraussichtlich bis Mitte 2024 abgeschlossen sein und dann 23 neue Intensivbetten, davon 19 für Frühgeborene und kranke Neugeborene, bieten. Außerdem soll ein zusätzlicher Kreißsaal mit direktem Anschluss an die neonatologische Station hinzukommen.

Mit dem Neu- und Erweiterungsbau sieht Althaus die Christophorus-Kliniken „für die Zukunft gut aufgestellt“ und freut sich auf die anstehenden Aufgaben, zunächst an der Seite von Dr. Hubert Gerleve. Dieser sei zuversichtlich, „dass die Zusammenarbeit gut klappen wird“ angesichts der „zupackenden, zuverlässigen und humorvollen“ Art seines neuen Kollegen. Althaus ist 42 Jahre alt, verheirateter Familienvater und Eintracht-Frankfurt-Fan. Der gebürtige Gronauer ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie. Seit fünf Jahren arbeitet er bereits als Oberarzt in den Christophorus-Kliniken. Zuvor war Althaus in den Unikliniken in Frankfurt und Münster tätig. Schon in der Grundschule habe er den Entschluss gefasst, Kinderarzt zu werden, was auch in einem Poesiealbum dokumentiert sei, hat sich Geschäftsführer Dr. Mark Lönnies berichten lassen. „Der Christophorus-Gruppe gelingt es immer noch, Schlüsselpositionen hervorragend zu besetzen“, betont Lönnies mit Blick auf den Fachkräftemangel.

Der Ärztliche Direktor Dr. Friedrich Krings äußert Althaus gegenüber mit einem Schmunzeln seinen „Respekt, dass Sie sich das zutrauen, in die Fußstapfen von Dr. Gerleve zu treten“, der schon 1987 erstmals am Coesfelder Krankenhaus tätig war. Krings sichert Althaus aber auch jederzeit Unterstützung zu.

Nach einem Vortrag von Althaus’ früherem Chef, Uni-Prof. Gerhard Kurlemann, zum Thema „Das ‚bewegte‘ Leben in der Neuropädiatrie“ segnet der neue leitende Geistliche der Coesfelder Pfarrgemeinden, Jörg Hagemann, die Räumlichkeiten – als eine der ersten offiziellen Amtshandlungen an seiner neuen Wirkungsstätte, bevor er am kommenden Wochenende offiziell eingeführt wird.