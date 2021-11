Mit Kürbi in den Lesezauber

Die Kinder sprudeln nur so vor Ideen: „Du kannst dem Handy noch Flügel malen.“ „Durch das Tor gehts in eine andere Welt.“ „Bring doch einfach das Handy zum Brennen.“ Live-Comic-Zeichnerin Charlotte Hofmann spitzt die Ohren und lässt den Stift erzählen: die Geschichte von Kürbis „Kürbi“ und seiner spannenden Entdeckung, die die Jungen und Mädchen gemeinsam mit ihr entwickeln und per Stift und Beamer auf die Wand in der Stadtbücherei bringen.

Wie immer beginnt die Aktion Lesezauber mit einem besonderen Angebot und diesmal ist es die Klasse 3a der Ludgerischule, die zu Gast sein darf. Sie hat in den vergangenen Wochen die Lesezauber-Bücher studiert und bewertet und Steckbriefe zu den Schmökern verfasst.

192 Titel für Kinder vom ersten Bilderbuchalter bis etwa zwölf Jahren hat die Stadtbücherei anschaffen können – dank des Sponsorings durch die Sparkasse Westmünsterland, die als Kooperationspartner den Lesezauber seit 20 Jahren möglich macht. Anlass für Filialdirektor Christian Overhage, an die Beweggründe für das lange Engagement mit jährlich 2500 Euro zu erinnern: „Gerade in der zunehmend digital werdenden Welt ist es wichtig, die Begeisterung von jungen Menschen für Bücher und Literatur zu wecken. Ich bin überzeugt davon, dass das Buch Zukunft hat. Lesen fördert die Kreativität“, so Overhage. Maria Locher vom Förderverein spricht vom Kopfkino, das durchs Lesen in den Kindern abzulaufen beginnt. „Das ist wichtig“, ist sie überzeugt. Büchereileiterin Anja Dietrich hebt die Bedeutung des Lesens als Grundkompetenz für Menschen jeden Alters hervor, um sich Wissen aller Art aneignen zu können. „Wir sind der Sparkasse für ihre langjährige Unterstützung sehr dankbar“, so Dietrich. „Die Summe, die wir jedes Jahr bekommen, macht es uns möglich, zusätzlich Bücher anzuschaffen, die wir uns sonst nicht leisten könnten.“

Der Sponsor finanziert auch die jeweiligen Auftaktveranstaltungen zum Lesezauber. Autoren, Kinderliedermacher, Clowns, Sportreporter, dieses Mal eine Comic-Zeichnerin: Immer wieder werden Kinder aus wechselnden Grundschulen eingeladen. „Wir möchten, dass die Kinder sich vom Start in den jährlichen Lesezauber begeistern lassen“, nennt Overhage die Motive. Ein „bisschen wehmütig“ sei er, dass der Beginn in diesem Jahr wegen Corona nicht wie üblich in der Sparkasse stattfinden könne. Dort sind die gesponserten Bücher üblicherweise ausgestellt, bevor sie in die Bücherei getragen werden. Dieses Mal füllen sie schon knapp vier Regale im Erdgeschoss der Bücherei und stehen ab sofort zur Ausleihe bereit: Abenteuergeschichten wie „Das magische Baumhaus“ sind dabei, Pferdereihen wie „Bibi und Tina“ und „Ponyherz“, allerlei von Drei Fragezeichen und Drei Ausrufezeichen, diverse Sachbücher zu Natur, Technik, Umwelt und Basteln sowie Bilderbücher aller Art.

Knapp 4000 Bücher sind durch den Lesezauber in 20 Jahren in den Bestand der Bücherei gekommen. Und, das verspricht Overhage: Die Zusammenarbeit soll weitergehen.