Mit Lichtern gegen die Ohnmacht

Die große Betroffenheit über das Kriegsgeschehen im Osten Europas lässt sich an den Gesichtern ablesen. Auch einen Tag nach Beginn der Invasion sind viele noch wie gelähmt. Fassungslos. Es tut ihnen offenkundig gut, darüber zu sprechen, und mit ihrer Anwesenheit ein Zeichen zu setzen – wohl auch gegen die eigene Ohnmacht, eigentlich nichts tun zu können.

„Meine Mutter ist über 90 Jahre alt. Die hat mir gesagt, dass sie nicht gedacht hätte, sowas noch mal erleben zu müssen“, sagt Stadtratsmitglied Thomas Stallmeyer. Auch andere sprechen davon, doch eigentlich Mitglieder einen „goldenen Generation“ zu sein, die keinen Krieg in Europa mehr kennt. Was für ein Irrtum!

Die Menschen bilden am Marktkreuz einen großen lockeren Kreis. Alle tragen Maske. Jung und Alt stehen nebeneinander. Auch Kinder sind dabei, an der Hand ihrer Eltern. Ein Mädchen stellt ein Licht vor sich, als Bürgermeisterin Eliza Diekmann und Erich Prinz, einer ihrer Stellvertreter, vortreten. Mit Lautsprecherverstärkung schildert Diekmann ihre persönliche Betroffenheit: „Die Bilder und Nachrichten erschüttern mich.“ Sie sei „in großer Sorge“. Vorher hat sie in kleiner Runde erzählt, dass auch ihr ukrainisches Au-Pair gerade in der Heimat weilt. Sie stehe mit ihr im täglichen Kontakt. Die Coesfelder ruft Diekmann auf, „miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu überlegen, wie wir den Frauen, Kindern und Männern unsere Solidarität zeigen können.“ „Für Frieden und Demokratie, für die Kraft der Worte und der Menschlichkeit“ sollen sie „Flagge zeigen“. Nach ihrer Rede mehrere Minuten lang Stille. Einer hat eine Gitarre dabei. Er stimmt „We shall overcome“ an. Unter den Masken singen viele mit. Und gegen die Ohnmacht an.