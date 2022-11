Mit Live-Jazz und Glühwein in den Advent

Mit Tuba, Trompete und Banjo wird Hardys Jazzband am Samstag auch musikalisch den Advent in der Innenstadt eröffnen.

Am Samstag (26. 11.) wird es dann richtig heimelig: Ab dann gibt es an den Samstagen im Advent zusätzlich auch Live-Musik. Den Anfang macht Hardys Jazzband, die von 10.30 bis 13 Uhr an verschiedenen Stellen in der Innenstadt auftreten wird. Die Einzelhändler öffnen die Geschäfte an den Adventssamstagen bis 18 Uhr.

Katja Koch vom Stadtmarketing-Verein Coesfeld & Partner weist in der Pressemitteilung auch auf den 3. Dezember hin, dann findet zusätzlich der große Nikolausumzug statt. „Wer sich dann eine Nikolaustüte abholen möchte, kann im Bürgerbüro noch Gutscheine kaufen“, erinnert sie. Die Gutscheine sind während der Öffnungszeiten für 1,50 Euro pro Stück erhältlich.

7 Hütten mit Glühwein, Imbiss oder Crèpes: Beckys Café, Brasserie Jägerhof, Imbiss Plagge vor Heckmann, Mersmann, Hans Schwering neben Bärenapotheke und an den Imbissständen Terwey.