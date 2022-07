Mit mehr Mietfietsen durchs Münsterland

Auch ohne ein eigenes E-Bike das Münsterland erkunden ist denkbar einfach: Den QR-Code scannen, sich bei mietfiets.de registrieren, aufs E-Bike steigen, losfahren und zum Schluss wieder an einer beliebigen Station abstellen. Die Emergy-Gesellschaft mit ihren Stadtwerken in Borken und Coesfeld hat nun zusammen mit den Tourist-Informationen Coesfeld, Borken, Marbeck, Reken und Heiden einen „Mietfiets-Flyer“ entwickelt, der ab sofort unter anderem bei den Tourist-Infos zur Mitnahme ausliegt.

Dort wird nicht nur erläutert, wie das System Mietfiets funktioniert – Hilfe-Hotline inklusive, sondern den Radtouristen auch praktische Touren an die Hand gegeben, die sie entlang der fünf Kommunen durchs westliche Münsterland führen. Abrufbar sind die Touren über die Plattform „Komoot“. Und natürlich ist auch sie über einen im Flyer abgedruckten QR-Code erreichbar. Bislang sind 16 Touren dort hinterlegt. Sie sind zwischen 30 und 70 Kilometer lang. Tatkräftig unterstützt hat dieses Komoot-Projekt übrigens Erik Küpper, der bei den Stadtwerken Borken seine Ausbildung zum Geomatiker just erfolgreich abgeschlossen hat.

Für Annette Grütters von der Stadt Coesfeld sind die touristisch genutzten Mietfietsen und die damit verbundene Erstellung von Flyer und Tourenvorschlägen eine konsequente Weiterentwicklung, über die sie sich sehr freut: „Das Münsterland ist ein Paradies für Radfahrer. Und die Mietfietsen bieten Besuchern die Möglichkeit, unsere abwechslungsreiche Landschaft spontan über bereits erprobte Touren zu entdecken“, wird Grütters im Pressetext der Emergy zitiert.

Auch Antje Evers, Pressesprecherin der Emergy, ist sehr angetan von der positiven Resonanz auf das System Mietfietsen: Wir freuen uns sehr, dass die Mietfietsen so gut ankommen. Es ist großartig, dass wir gemeinsam mit den verschiedenen Tourist-Informationen einen solchen Flyer entwickeln konnten. Das war eine wirklich gute Team-Arbeit, in die so mancher Geheimtipp der örtlichen Touristiker mit eingeflossen ist.“