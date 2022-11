Mit Rosa voll im Trend

Für viele Menschen gehört ein Adventskranz zwingend zur vorweihnachtlichen Dekoration. Viele mögen dabei an die sogenannte klassische Vari-ante denken: einen Kranz aus Tannengrün mit vier roten Kerzen darauf und dazu rote oder gar goldene Schleifen. Doch in diesem Jahr liegen rosafarbene Kerzen voll im Trend, sagt Franz Paß vom gleichnamigen Blumengeschäft am Südwall. Farblich entsprechen sie damit nicht der rot-grün-goldenen Konformität, aber Violett und Rosa waren ursprünglich die prägenden Farben im Advent.

Wer einen Adventskranz oder ein Gesteck mit rosafarbenen Kerzen wählt, liegt in diesem Jahr voll im Trend. Rosa ist ohnehin die Lieblingsfarbe von Jonna, die im Blumengeschäft am Südwall die Adventsdekoration bewundert. Franz Paß geht aber stets auf die individuellen Wünsche seiner Kunden ein.

Die Wochen vor dem Weihnachtsfest galten früher als Bußzeit, ähnlich wie die Fastenzeit vor Ostern. Einer solchen Zeit des Übergangs und der Umkehr ist sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche die liturgische Farbe Violett zugeordnet. Sie taucht unter anderem in den Gewändern der Geistlichen und beim Altarschmuck auf.

Unabhängig vom Trend und der kirchlichen Ausrichtung bietet Franz Paß für jeden Geschmack etwas an. „Viele suchen ihren Adventskranz nun einmal so aus, dass er zur übrigen Einrichtung des Hauses passt“, sagt er. Bei den Arrangements spielen Materialien aus der Natur mit ihren reichhaltigen Schätzen eine große Rolle. Das Tannengrün wird dekoriert mit Lotusfrüchten, die in Gold eingesprüht sind. Kleine Hagebuttenzweige, Naturfarn, und Sterne aus Kokosnussschalen verleihen dem Kranz oder Gesteck besondere Akzente. Raues Holz, Tannenzapfen und Baumrinde werden eingebunden.

Großer Wert werde auf die Sicherheit gelegt, betont Franz Paß. So seien die Kerzen sicher auf einer Metallplatte verankert, sodass die Brandgefahr verringert werde. Aber mittlerweile gebe es auch Kränze mit batteriebetriebenen Echtwachskerzen.

Manche Kunden entscheiden sich für verschieden dicke und verschieden große Kerzen auf dem Kranz. Auf diese Weise können die Kerzen im Laufe der Adventszeit gleichmäßig herunterbrennen. Man könne für seinen Kranz natürlich auch Kerzen in unterschiedlichen Farben wählen. Wer sich für drei violettfarbene und eine rosafarbene Kerze entscheidet, ist traditionell unterwegs. Die rosafarbene Kerze wird am dritten Adventssonntag entzündet, der die Bezeichnung Gaudete (Freuet Euch!) trägt.

Doris Förster vom Blumenhaus Brambrink glaubt, dass die klassische rote Variante nie ganz von der Bildfläche verschwinden werde. Damit verknüpfen viele ältere Menschen Kindheitserinnerungen. In diesem Jahr würden aber auch Kränze in Gold, Silber, Creme und Mint nachgefragt. Schlanke hohe Kerzen seien ebenfalls beliebt. Frisches Tannengrün werde mit Zweigen der Nobilistanne, edler Koniferen, des Buchsbaums oder Eukalyptusbaums kombiniert. „Gerade bei jungen Leuten sind Eukalyptuszweige angesagt“, weiß Doris Förster.

Im Geschäft „Lebenslust“ dominieren warme Töne wie Karamell oder Erdtöne. Die Menschen holen sich auf diese Weise die Natur ins Haus, heißt es.

Berthold Icking von „Icking‘s Paradies“ sieht keinen Trend bei den Adventskränzen. Die Dekoration sei seit Jahren stets so vielfältig wie die Menschen selbst. Jeder habe andere Vorstellungen von seiner perfekten Adventsdekoration und werde im Handel auch fündig.

Wer sein Zuhause noch nicht mit einem Adventskranz ausgestattet hat, muss sich allerdings beeilen. Denn am morgigen Sonntag wird bereits die erste Kerze angezündet.