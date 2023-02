Mit volksnaher Architektur zu Platz 1

Als Künstler hat sich Prof. Bernd Albers nie gesehen. „Er hat sich immer als jemand verstanden, der für die Gesellschaft arbeitet“, sagt Prof. Silvia Malcovati über ihren Lebensgefährten. Mit diesem Erfolgsrezept hat sich die Bernd Albers Gesellschaft von Architekten im Wettbewerb gemeinsam mit Vogt Landschaftsarchitekten aus Berlin und Zürich um die Neugestaltung des Dresdener Königsufers gegen 27 andere Entwürfe durchgesetzt. Allein die Beteiligung von rund 1000 Dresdenern in den Bürgerwerkstätten bestätigt Albers’ Philosophie. „Ganz selbstverständlich am Aufregenden arbeiten und ganz unaufgeregt am Selbstverständlichen – das war ihm wichtig“, sagt Silvia Malcovati in der Vergangenheitsform. Denn – und das ist die Tragik an der Geschichte – Bernd Albers wird die Umsetzung seiner Pläne in Dresden nicht mehr erleben. Der gebürtige Coesfelder ist im vergangenen Jahr nach schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren verstorben.

Ein Hinweis auf das Lebenswerk des Coesfelder Architekten, der seiner Heimatstadt stets verbunden geblieben ist, kam vom Alumni-Verein seiner ehemaligen Schule, dem Gymnasium Nepomucenum.

„Bernd war regelmäßig in Coesfeld, um Freunde oder auch seine Mutter zu besuchen, die dort noch bis 2020 im Seniorenheim gelebt hat“, erzählt Silvia Malcovati. Zudem sei Albers im Gestaltungsbeirat in Münster tätig gewesen und habe die monatlichen Treffen ebenfalls für einen Heimatbesuch genutzt. „Die städtebauliche Geschichte von Coesfeld hat ihn auch total interessiert“, sagt die geschäftsführende Gesellschafterin des Architekturbüros. „Coesfeld spielt in der Stadtbaugeschichte eine wichtige Rolle mit Blick auf den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg“, weiß Malcovati. Eine Tatsache, die Coesfeld mit Dresden gemein hat.

Auch beim Königsufer und dem Neustädter Markt in der sächsischen Landeshauptstadt galt es, das richtige Maß zwischen „räumlicher Wiederherstellung des ehemaligen Baubestandes“ zu finden, „ohne die Häuser eins zu eins wiederaufzubauen“, erklärt Malcovati. „Das Projekt hat es geschafft, beide Aspekte zusammenzufügen und dabei die Atmosphäre des alten Dresdens zu erhalten“, verrät die Architektin das Geheimnis. Nur so könne man einen städtebaulichen Beitrag leisten, der auch die Gesellschaft der Menschen repräsentiert. Und bei all dem sei es Bernd Albers als Professor der Fachhochschule Potsdam wichtig gewesen, auch die Kultur der Architektur zu fördern und weiterzugeben.

Nun setzen Silvia Malcovati und ihr Kollege Stefan Lotz als geschäftsführende Gesellschafter die Arbeit von Bernd Albers fort. „Wir begleiten in Dresden zurzeit die Erstellung des Bebauungsplans“, gibt Malcovati einen Einblick in den aktuellen Planungsstand. Der Neustädter Markt ist jedoch inzwischen unter Denkmalschutz gestellt worden. „Da wird nichts mehr passieren.“ Nachdem die Pläne von Bernd Albers den Rahmenplan für das Gebiet gebildet haben, werde nun am Königsufer für die dortigen Gebäude wie das Narrenhäusel ein Hochbauwettbewerb ausgerufen. „Unser Ziel ist es, auch dort mit einigen Häusern einen architektonischen Beitrag zu leisten“, blickt Malcovati voraus, die zudem mit ihrem Kollegen noch zwei weitere Großprojekte in Berlin zur Vollendung bringen will.

Was das Königsufer in Dresden betrifft, so geht die Professorin für Entwurf und Städtebau an der FH Potsdam davon aus, dass die Fertigstellung noch mindestens drei Jahre in Anspruch nimmt. Trotzdem ist sie schon gespannt auf die Umsetzung und weiß sicher: „Bernd wäre sehr stolz darauf gewesen, dass alles so gut geklappt hat.“