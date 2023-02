Mit Wissen Sexting & Co. vorbeugen

Von Cybermobbing haben sicherlich die meisten Eltern schon mal gehört. Aber was verbirgt sich hinter Begriffen wie Date Rape, Dickpics, Cybergrooming und Sexting? Katrin Hagedorn pinnt am Montag noch die letzten Informationen an die Stellwände in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in der Bernhard-von-Galen-Straße. „Generell geht es darum, wie man sich sicher in der digitalen Welt bewegt“, sagt die Beauftragte für Cyberkriminalität. Dieses Thema steht heute von 9 bis 17.30 Uhr anlässlich des Safer Internet Days in der Beratungsstelle im Fokus.

Gleich neben dem Eingang geht es los mit Informationen zum Cybergrooming. Dabei nehmen Erwachsene gezielt Kontakt zu Kindern auf. „Gerade Kinder geraten da schnell in einen Strudel. Es kommt zu heimlichen Treffen, und der Missbrauch geht in die Realität über“, sagt Hagedorn. „Die Täterinnen und Täter nutzen die Sorglosigkeit der Kinder aus“, fügt die Regierungsbeschäftigte hinzu. Täterinnen erwähnt sie bewusst. „Denn es ist ein Irrglaube, dass es immer nur Männer sind.“

Ähnlich wie beim Cyber-grooming verhält es sich bei den Date Rapes, wobei über Dating-Plattformen im Netz ein Treffen vereinbart wird, das dann in eine Vergewaltigung mündet.

An einer weiteren Stellwand ist das Sexting erklärt – das Verschicken von Nachrichten und Bildern mit sexuellem Hintergrund – Stichwort Dickpics (Fotos des männlichen Geschlechtsteils). Was in einer Beziehung oft noch einvernehmlich geschieht, könne nach einer Trennung schnell zum Bumerang werden. „Da wird in einem Racheakt so ein Bild vielleicht veröffentlicht“, meint Hagedorn. Schließlich wisse man ja nie, wie diese Bilder im Netz weiterverwendet werden.

All diese Praktiken haben eines gemeinsam: Sie bereiten den Weg für die Verbreitung von kinder- oder jugendpornografischen Bildern. Und diese werden heutzutage immer öfter von den Kindern und Jugendlichen selbst produziert. Daher richte sich der Informationstag samt Vortrag um 16.30 Uhr nicht nur an Eltern, sondern auch an Kinder und Jugendliche. „Ein Klick – ein Verbrechen“, steht auf einem Plakat. „Kindern ist oft nicht bewusst, dass sie sich auch strafbar machen, wenn sie solche vermeintlich witzigen Bilder in geschlossenen Gruppen weiterverbreiten“, sagt Hagedorn. Darum werden Kindern in der Beratungsstelle auch Präventionsvideos angeboten, die einen Handlungsleitfaden bereithalten, wie man reagiert, wenn man solche Bilder erhält – damit sich der Nachwuchs sicher und straffrei im Netz bewegt. 7 Auch am Samstag (11. 2.) ist die Beratungsstelle von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Der Vortrag findet um 11 Uhr statt.