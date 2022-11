Die Teilnahme an einer besonderen Reise bieten die katholischen Pfarrgemeinden St. Lamberti, Anna Katharina und St. Johannes in Lette im Advent an. „Miteinander warm werden“ heißt die erste gemeinsame Aktion der drei Gemeinden im neuen pastoralen Raum.

Wünschen sich, dass die Laternen innerhalb der drei Gemeinden in der Adventszeit rege auf Wanderschaft gehen: (v. l.) Benedikt Elsbecker (St. Johannes in Lette), Pastoralreferentin Christiane Mussinghoff (St. Lamberti) und Pfarrer Johannes Hammans (Anna Katharina).

50 Laternen sollen ab dem 1. Advent auf Wanderschaft gehen. Pastoralreferentin Christiane Mussinghoff kommentiert dazu: „Der Advent ist eine Zeit, die Kerzen leuchten lässt: Wir freuen uns auf Weihnachten und wünschen uns Nähe und Wärme. In diesem Jahr vielleicht noch mehr als sonst. Dass das nicht auf Knopfdruck geht, lernen wir gerade. Wir müssen neu denken, sparen und Ungewissheit aushalten.“

Die Laternen, die in den Messen am morgigen Sonntag (27. 11.) an die Gläubigen ausgegeben werden, sollen jeden Tag in ein neues Haus der eigenen Wahl weitergebenen werden. Rein rechnerisch können damit bis Heiligabend 1350 Haushalte quer durch Coesfeld und Lette erreicht werden. Dazu gibt es ein Reisetagebuch mit Anregungen - unter anderem Gebete, Liedtexte - für eine kleine Auszeit im Advent. „Jeder ist eingeladen, auch einen kleinen Gruß in die Kladde zu schreiben“, sagt Pfarrer Johannes Hammans (Anna Katharina).

Christiane Mussinghoff ergänzt: „Mit diesen Gedanken wollen wir im pastoralen Raum Coesfeld, also mit den Gemeinden Anna Katharina, St. Johannes und St. Lamberti, in diesem Jahr den Advent gestalten. Wir wollen als Gemeinden miteinander warm werden, als Menschen und natürlich mit Gott.“

Das Organisationsteam habe sich für eine Laternen-Aktion entschieden, weil diese etwas Praktisches, etwas Greifbares sei, wie die Pastoralreferentin erläutert. Jeder könne sich ganz unkompliziert daran beteiligen. Neben ihr haben Lisa Schürhoff (St. Lamberti), Benedikt Elsbecker (St. Johannes Lette) sowie Pfarrer Johannes Hammans, Luzia Kaup und Andrea Segbert (alle Anna Katharina) das Projekt erarbeitet.

Die Verantwortlichen wünschen sich nun, dass möglichst viele Menschen eine dieser Laternen in der Adventszeit zu Hause stehen haben. Auf diese Weise soll auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden.

In den Laternen stehen auch vor dem Hintergrund der Ressourcenschonung gebrauchte Altarkerzen, die nach dem Abbrennen gern selbst durch eigene ersetzt werden können. Aber es könne auch Nachschub bei den Gemeinden angefordert werden, heißt es. Die Laternen stammen aus der Geschenke-Manufaktur SeelenAllerlei, wie Christiane Mussinghoff berichtet. Sie können auf Wunsch nach der Aktion zum Preis von 20 Euro erworben werden. Der Erlös komme der Caritas zugute.

Am Heiligen Abend sollen die 50 Laternen und Reisetagebücher wieder in die Kirchen zurückkehren. „Wir werden das Thema dann auch in den Messen aufgreifen“, teilt Pfarrer Johannes Hammans mit. Gleichzeitig hofft das Organisationsteam, dass die Reisetagebücher am Ende mit vielen verschiedenen Beiträgen reich gefüllt sind.