Mitfahrbänke machen mobil

Coesfeld/Lette

Coesfeld hat seine ersten Mitfahrbänke. Es sind drei an der Zahl und sie stehen in Lette: im Wohngebiet Sanden an der Ecke Im Sanden/Hermann-Löns-Weg, an der Bruchstraße in Höhe Boer und am Edeka-Markt Littmann im Dorfkern. Damit ist ein wenig aufwändiges, aber spannendes Projekt im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes (DIEK) realisiert.

Von Ulrike Deusch