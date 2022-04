Mitfiebern für den guten Zweck

Wer ebenfalls seine Chance auf den Hauptpreis, einen roten Hyundai i10 aus dem Autohaus Tönnemann, oder die weiteren Gewinne wie ein E-Bike oder ein Reisegutschein wahren will, sollte nachziehen. Fünf Euro kostet ein Los, wobei die Stiftung den Erlös aus der Aktion einmal mehr für den guten Zweck zur Verfügung stellt – diesmal für die medizinische Kinderschutzambulanz der Kinder- und Jugendklinik der Christophorus-Kliniken in Coesfeld. Lose für das Entenrennen gibt es ab sofort zu den gewohnten Öffnungszeiten in der „Spielekiste“ (Schüppenstraße) und im AZ-Pressehaus am Markt.