Mobil in neugestalteter City

In einen Stadtpark auf Zeit verwandelt sich ab Donnerstag ein Teil des Parkplatzes in der Pfauengasse. Dann fallen die Stellplätze auf der Seite des Natz-Thier-Hauses weg. Die anderen Stellflächen für Autos können weiterhin von eingeschränkten Verkehrsteilnehmern genutzt werden.

Bis zum 6. September wird dieses Experiment durchgeführt. In dieser Zeit wird es verschiedene Aktionen geben, mit der der Platz belebt werden soll. Unter anderem wird es eine Boulebahn geben. Mobile Stadtbäume sollen den Platz noch mehr begrünen. Außerdem werden Tische und Bänke aufgestellt, damit die Besucher das gastronomische Angebot des nahegelegenen Cafés nutzen können sowie mit selbst mitgebrachten Speisen und Getränken dort verweilen können, wie Klimaschutzmanagerin Johanna von Oy erläuterte.

Der Parkplatz ist ein Baustein der Aktionswoche zum Beteiligungsprojekt „Mobilität mitgestalten – Coesfeld geht weiter“, die am Samstag (13. 8.) startet. Verkehrsplaner Holger Ludorf und Stadtplaner Ludger Schmitz von der Stadt Coesfeld werden mehrmals vor Ort sein, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Außerdem wird es eine Podiumsdiskussion am 19. August von 16 bis 17 Uhr geben.

Bis zum Jahresende will die Stadt immer mal wieder Impulse setzen, darüber nachzudenken, welche Räume tatsächlich benötigt werden, um künftig von A nach B zu kommen.

„Wir sind gespannt auf die Reaktionen aus der Bürgerschaft“, betonte Bürgermeisterin Eliza Diekmann. Dabei handele es sich um einen ergebnisoffenen Prozess, wie Beigeordneter Thomas Backes ergänzt. Allerdings gebe es per Ratsbeschluss einen klaren Auftrag für die Stadt, dass die zukünftige Mobilität einen Beitrag leisten müsse, die im Klimaschutzkonzept beschriebenen Klimaschutzziele zu erreichen. „Und davon sind wir aktuell noch weit entfernt“, kommentierte Backes.

Zum anderen müsse die Mobilität eine nachhaltige Stadtentwicklung mit attraktiven und lebenswerten Verkehrs- und damit Stadträumen ermöglichen. Es sei wichtig, der Bevölkerung mit diesem Projekt zu veranschaulichen, wie aus einem Parkplatz in Zukunft vielleicht ein Stadtpark entstehen könne und wie sich dadurch die Aufenthaltsqualität in der Stadt erhöhen könne, erläuterte die Bürgermeisterin. Sie würde sich wünschen, dass sich möglichst viele Menschen an der Diskussion beteiligen.

Neben dem Parkplatz Pfauengasse wird das Teilstück Letter Straße vom Südring bis zur Hinterstraße eine Woche lang für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Einzelhändler bekommen dann die Möglichkeit, ihre Waren in der Fußgängerzone auf Zeit großzügig zu präsentieren. „Auch damit wollen wir zeigen, was in Zukunft in der Innenstadt möglich sein könnte“, erläuterte Citymanagerin Nicole Bodem.

Die Autofahrer, die in die Innenstadt fahren, würden an verschiedenen Stellen rechtzeitig darüber informiert, dass sie zum Beispiel in der Tiefgarage der Kupferpassage parken können, versicherte Thomas Backes.