Mobilität: 3400 Coesfelder Haushalte werden befragt

Wie kommen die Bürger von A nach B? Welche Verkehrsmittel werden am häufigsten genutzt? Was muss für einen sicheren und attraktiven Radverkehr getan werden? Wie wird das Bus- und Bahnangebot bewertet? Diese und ähnliche Fragen untersuchen der Kreis sowie die Städte Coesfeld und Dülmen mithilfe einer Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten, die vom 6. bis zum 22. September läuft. Die Ergebnisse sollen in die künftige Verkehrsplanung des Kreises und seiner Städte einfließen.

Gut 13 000 Haushalte im Kreis erhalten deshalb in den nächsten Tagen Post. In Coesfeld bittet Bürgermeisterin Eliza Diekmann darin die Bürger, sich an der Erhebung zu beteiligen: „Je mehr Personen mitmachen, desto zuverlässiger werden die Ergebnisse.“ Allein in der Stadt Coesfeld werden 3400 Haushalte angeschrieben.

Gefragt wird zum Beispiel, wie viele Pkw und wie viele Fahrräder oder Pedelecs es im Haushalt gibt, wie man persönlich die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes einschätzt oder wie oft man wöchentlich im Homeoffice arbeitet. In einem Wegeprotokoll sollen die einzelnen Haushaltsmitglieder (ab sechs Jahre) ihre an einem bestimmten Tag zurückgelegten Wege dokumentieren, vom Gang zum Bäcker über die Fahrt zur Arbeit, den Weg zum Supermarkt oder ins Fitnessstudio bis hin zum abendlichen Spaziergang, teilt die Stadt mit.

„Wir wollen die Mobilität der Zukunft gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern gestalten und noch stärker als bislang auf ihre Bedürfnisse eingehen“, sagt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Die 13 000 angeschriebenen Haushalte wurden über eine Zufallsstichprobe gezogen; die Größe der Stichprobe sichert die Repräsentativität der Befragung. In der Stadt Coesfeld werden die Ergebnisse auch für das Mobilitätskonzept genutzt, das für die Kreisstadt aktuell erstellt wird.

Aus den ermittelten Zahlen ergeben sich u. a. Aussagen zur Zufriedenheit, zu Wünschen und Bedürfnissen der Einwohner. Interessant sind die Ergebnisse auch im Vergleich zur vorherigen Mobilitätsbefragung im Kreis aus dem Jahr 2016. Damals war das Auto das dominierende Verkehrsmittel im Kreis.

Die Erhebung wird durch das Büro Planersocietät aus Dortmund durchgeführt. Jeder per Zufallsstichprobe gezogene Haushalt erhält einen Haushalts-Fragebogen, mehrere Personen-Fragebögen sowie das Wegeprotokoll. Alle angeschriebenen Haushalte können sich wahlweise online, schriftlich per Post oder telefonisch beteiligen. „Damit können wir für jede Person eine geeignete Form zur Beteiligung an der Mobilitätsuntersuchung anbieten“, sagt Sophia Middendorf, Expertin für Mobilitätserhebungen bei der Planersocietät.

Die gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz werden streng eingehalten: Die Daten werden anonym ausgewertet und alle personenbezogenen Angaben im Anschluss vernichtet. Weitere Informationen gibt es unter www.coe-mobil.de sowie unter www.a-b.coesfeld.de/mobilitaetsbefragung für die Stadt Coesfeld. Erste Ergebnisse werden für das Jahresende erwartet.