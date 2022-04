Mobilität der Zukunft zum Mitmachen

Schon am Eingang im Pädagogischen Zentrum war die Meinung der Teilnehmer gefragt. Auf einer Karte sollten die Coesfelder ihren Wohnort, ihre Lieblingsorte und die verkehrlichen Problemzonen in der Stadt markieren. Mitmachen war angesagt bei der „Zukunftswerkstatt“ zum Masterplan Mobilität am Mittwochabend, der ersten Veranstaltung, bei der alle Coesfelder mitreden konnten.

Lieblingsplätze im Grünen, Verkehrsprobleme im Nordwesten. Ganz überraschend waren die Ergebnisse der Umfrage am Eingang nicht.

Gemessen daran blieb die Resonanz vergleichsweise überschaubar. Rund 50 Coesfelder nutzten die Gelegenheit, über die Zukunft der Mobilität zu sprechen, darunter viele Vertreter von Politik und Verwaltung. Noch wisse niemand so richtig, wie diese Zukunft aussehe, bekannte Moderatorin Sonja Rube vom Münchener Planungsbüro USP. Und genau deshalb wolle man nicht einfach ein Gutachten vorlegen, sondern das Konzept gemeinsam erarbeiten. „Weil wir genau das berücksichtigen wollen, was Sie für eine nachhaltige Mobilität brauchen“, so Rube.

Die Karte am Eingang bot zunächst wenig Überraschendes: Während sich die Lieblingsorte vor allem an den Grünflächen (Schlosspark, Stadtpark, Promenade) konzentrieren, häufen sich die Verkehrsprobleme in der nordwestlichen Innenstadt.

Worin diese genau bestehen, war dann Inhalt der nächsten Mitmach-Aufgabe. Per Kärtchen an der Stellwand konnte jeder äußern, wo etwa die Stärken, Schwächen, Lösungen und Hindernisse für die Mobilität in der Stadt liegen.

Häufig als Stärke genannt: die kompakte Innenstadt. „Die Stadt der kurzen Wege genießen wir auch“, so Rube. Aber für die Außenbereiche seien die Wege schon nicht mehr ganz so kurz. Die Schwächen: Zu viel für Autos, zu wenig für Radfahrer ausgerichtet sei die Verkehrsinfrastruktur, lauteten viele Rückmeldungen. Und die Erreichbarkeit der Innenstadt für mobilitätseingeschränkte Menschen lasse zu wünschen übrig, genauso wie der öffentliche Nahverkehr.

Ähnlich der Tenor bei den Lösungsvorschlägen: mehr Radwege und Fahrradstraßen, weniger Autos und weniger Tempo, so die klare Mehrheit der Wünsche. Alles ganz einfach also? Weit gefehlt, denn immer wieder kam auch die Forderung nach mehr Parkplätzen auf. Weniger Autos, mehr Parkplätze – „Diese Ambivalenz zieht sich durch“, stellte Moderatorin Rube fest. Vielleicht habe das eben auch mit der schwierigen Erreichbarkeit aus dem Umland zu tun. „Das ist eine wichtige Aufgabe für uns.“

Jeden wird sie auf dem Weg wohl nicht überzeugen. „Kosten und Ausrichtung des Mobilitätskonzeptes“, lautete ein Beitrag zum Thema „Sorgen.“ „Nichts anpacken – alles auf den Masterplan Mobilität schieben“, so eine Meinung zum Thema „Hemmnisse“. Ein Teilnehmer bezeichnete gar Moderation und Fragestellungen als „manipulativ.“ Repräsentativ für die Teilnehmer war das nicht. Die Mehrheit sah andere Hürden für die Verkehrswende in Coesfeld: Gewohnheiten und Bequemlichkeit etwa, Angst vor Veränderung und „Coesfelder Sturköppe.“