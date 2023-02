Mobilitätskonzept unter Beschuss

Bürgermeisterin Eliza Diekmann bemühte sich, die Wogen zu glätten. Es sollte ihr nur in Teilen gelingen. Dafür hatte sie sogar den ursprünglichen Plan über den Haufen geworfen, mit den Entwürfen erst nach Konsultation mit dem Lenkungs-Ausschuss an die Öffentlichkeit zu gehen (siehe unten).

Unheimlich geärgert habe sie sich über die Berichterstattung. Der Masterplan Mobilität sei lediglich ein Zielbild für das Jahr 2040. Auch sei nie von einer autofreien Innenstadt die Rede gewesen. Alle Zielorte in der Innenstadt sollten erreichbar bleiben, auch mit dem Auto. Und überhaupt seien das doch alles nur Vorschläge und nichts beschlossen.

Da habe er andere Informationen aus der Lenkungsgruppe erhalten, entgegnete Winfried Schürmann, Inhaber der Adler-Apotheke, der sich in der Folge zu einem der schärfsten Kritiker aufschwang. Mit „flehentlichen Bitten“ hätten die Beteiligten sich an ihn gewendet. Die Protokolle, die er gesehen habe „sprechen eine klare Sprache“. Diesen zufolge laute die Zielsetzung, den Parkraum auf Dauer aus der Innenstadt zu entfernen. Ein solches Vorhaben sei „städteplanerischer Suizid“. Schon jetzt sei die Erreichbarkeit katastrophal. Er war nicht der einzige, der diese Meinung vertrat. Ihre Mitarbeiterin aus Stadtlohn suche täglich eine Dreiviertelstunde nach einem Parkplatz, sagte Reisebüro-Inhaberin Annette Rabert.

Die Innenstadt-Parkhäuser seien fast nie ausgelastet, hielt die Bürgermeisterin dem entgegen. Dies gelte eher für die kostenlosen Stellplätze an der Rekener Straße, weshalb diese auch in Form eines Parkhauses ausgebaut werden müssten.

Coesfeld als Kreisstadt müsse für umliegende Orte attraktiv bleiben, betonte Sparkassen-Chef Heinrich-Georg Krumme. „Das geht nicht, wenn man dem ruhenden Kfz-Verkehr den Krieg erklärt.“ Das funktioniere vielleicht in Großstädten, aber nicht in Coesfeld. Was das Konzept angeht, fürchte er, dass man noch nicht die ganze Wahrheit gehört habe. „Schenken Sie uns bitte reinen Wein ein“, richtete er an die Bürgermeisterin.

Auch bei den Kosten gab es scharfe Kritik. „Machen Sie ein Preisschild dran“, fragte Schürmann nach einem ungefähren Kostenrahmen. „Das wäre unseriös“, entgegnete Projekt-Planer Olaf Timm. Was denn die bisherige Planung gekostet habe, fragte eine Bürgerin. Rund 100 000 Euro, so Diekmanns Antwort. Für die Umsetzung von Maßnahmen stehe bald eine Menge Fördergeld bereit. Für diesen Fall sei es, wichtig bereits einen Plan in der Schublade zu haben, wo die Stadt verkehrspolitisch hinwolle.

„Das Konzept ist auf Luft gebaut“, kritisierte Franz Prinz zu Salm-Salm und verwies auf leere öffentliche Kassen. Wenn der Rat das Konzept ohne Kostenfolgenabschätzung beschließe, vernachlässige dieser seine Pflichten sträflich. Und Krumme erinnerte an den städtischen Eigenanteil bei Fördergeldern. „Ich bin beruhigt, dass es so teuer wird, dass Sie die ganze Stadt neu bauen müssen“, probierte es Rabert mit Sarkasmus.

Und selbst in Sachen Beteiligung fühlten sich die Interessenvertreter übergangen. Wegen mangelnder Information an die Bürger habe sich viel aufgestaut, meinte Gastgeber Matthias Rulle. „Man muss die Leute mitnehmen, damit so eine Scheiße nicht wieder passiert“, so Rulle. Diekmann verwies auf die vielen Beteiligungs-Formate. Deutlich umfangreicher als anderswo habe man das ganze Verfahren angelegt, „weil das Thema so wichtig ist.“ „Warum war der Stadtmarketing Verein nicht beteiligt?“, fragte Prinz zu Salm-Salm. „War er doch“, entgegnete die Bürgermeisterin und zählte die Beteiligten auf. Das wiederum nutzte der beteiligte Arbeitskreis-Sprecher Stefan Boer sofort, um sich zu distanzieren. Nicht alles im Lenkungsausschuss sei einvernehmlich gelaufen, so Boer. Auch der Stadtmarketing-Vorsitzende Florian Klostermann kritisierte: „Wir sorgen uns, dass das Konzept mehr schadet als nützt.“ Am Ende stehe vielleicht eine wunderschöne Innenstadt, die niemand mehr erreiche, sagte Klostermann unter Applaus. Alle Beteiligten betonten die Wichtigkeit des Klimaschutzes, aber nicht ohne Auto.

„Das hat was von: ‘Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass’“, entgegnete Diekmann. Und so stand die Bürgermeisterin am Ende ziemlich alleine da. Dabei seien schon eine Menge Zugeständnisse gemacht worden, stellte sie resigniert fest. „Eigentlich bin ich mit viel ambitionierteren Zielen angetreten.“ Ihr Bekenntnis zu einer Verkehrspolitik für alle verhallte ebenso wie ihr Ruf nach Gegenvorschlägen. Als ihr ein Bürger zur Seite sprang und forderte, das eigene Mobilitätsverhalten zu hinterfragen, wurde er ausgebuht.