Modell macht Dimensionen deutlich

Coesfeld

In einem konstruktiven Austausch haben Vertreter der Nachbarschaften Bülten und Baakenesch Bürgermeisterin Eliza Dieckmann und Stadtplaner Ludger Schmitz weitere Bedenken gegen die geplante Erweiterung von Westfleisch vorgetragen. Sie hatten dazu ein maßstabgerechtes Modell mit ins Rathaus gebracht, das auf Basis des Bebauungsplanes und des Masterplanes der Firma Westfleisch erstellt wurde. Dadurch, so die Anlieger in einer Pressemitteilung, ließen sich die Dimensionen der möglichen Erweiterungen gut erläutern. Insbesondere mit der 22 Meter hohen Halle, die nach Ansicht der Nachbarn mit einer Grundfläche von 100 mal 65 Metern in Coesfeld ihresgleichen sucht, würde ein massiver Block im Westen der Stadt entstehen. Die etwa 139 000 Kubikmeter umbauter Raum entsprächen nach Berechnungen der Anwohner 139 Einfamilienhäusern.