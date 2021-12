Mühsame Überzeugungsarbeit

Mangelnden Einsatz kann man Mechthild Kemper und Klaus Wessling nicht vorwerfen. Denn bei eisigen Temperaturen verbringen die beiden Vorsitzenden des Coesfelder Ärzterings diesen dritten Adventssamstag in der Coesfelder Fußgängerzone. Dreieinhalb Stunden lang. Auch ihre Mission ist alles andere als dankbar. Die beiden wollen bisher Ungeimpfte zur Erstimpfung bewegen. Im Beratungsgespräch wollen sie aufklären, Mythen entkräften, den Menschen die Ängste nehmen. Und damit diese dann auch gleich Nägel mit Köpfen machen können, gibt es ein niedrigschwelliges Impfangebot in Stephan Marings Praxis für Strahlentherapie.

Klaus Wessling und Mechthild Kemper (v.l.) vom Ärztering haben Passanten in der Fußgängerzone zur Erstimpfung beraten. Stephan Maring bot in seiner Praxis das passende Impfangebot ohne Termin.

Soweit die Idee. „Der Beratungsbedarf ist weiterhin groß“, berichtet Klaus Wessling. Viele fragen nach Impfungen für Kinder unter 12. Gerade nach der jüngsten Stiko-Empfehlung. „Die sind aber noch mal ein ganz eigenes Thema“, sagt Kemper. Dieses sei bei den Kinderärzten besser aufgehoben. Und immer wieder gibt es Nachfragen nach Drittimpfungen, besonders nach dem zeitlichen Abstand.

„Wo kann ich einen Booster nach viereinhalb Monaten bekommen?“, fragt ein Passant. Mechthild Kemper verweist auf eine Impf-Aktion der Anna-Katharina-Gemeinde am nächsten Wochenende.

Auf die eigentliche Zielgruppe treffen die beiden seltener. „Vielleicht stehen wir auch an der falschen Stelle“, meint Kemper. Wie viele Ungeimpfte trifft man schon in einer Fußgängerzone, deren Geschäfte Ungeimpften keinen Zutritt gewähren? Vielleicht müsse man eher auf dem Supermarktparkplatz stehen, so Kemper. Oder vor dem Testzentrum. Es ist das Problem der deutschen Impfkampagne in der Nussschale: Diejenigen, die sie erreicht, muss man nicht überzeugen. Und diejenigen, die man überzeugen müsste, erreicht man kaum.

Und nicht jeder will seine Überzeugungen hinterfragen. Ein Passant sagt, er sei Mathematiker. Er will ausgerechnet haben, dass sein Risiko ohne Impfung geringer sei. Dass Kemper einwendet, man könne sein persönliches Risikoprofil gar nicht so genau kennen, interessiert ihn nicht. Kemper wirft den Namen Joshua Kimmich in den Raum, ohne Erfolg.

„Die Zielgruppe ist inhomogen und schwer zu erreichen“, sagt Klaus Wessling. Da gebe es eben ganz unterschiedliche Beweggründe. Ein großes Problem unter Russlanddeutschen sei es etwa, dass eine Biontech-Impfung zur Einreise in Russland gar nicht anerkannt werde und umgekehrt eine Sputnik-Impfung nicht in Deutschland. Da erscheine manch einem ein Genesenen-Zertifikat attraktiver. Als Mediziner könne er das zwar nicht nachvollziehen, aber solche Überlegungen gebe es eben.

Hoffnung gibt es dennoch. Fünf Erst-Impflinge haben bis kurz vor Schluss der Aktion den Weg in die Praxis gefunden, berichtet Stephan Maring, auch dank der Überzeugungsarbeit der beiden Ärzte. Stärkster Beweggrund sei für die meisten, aber der aktuelle Druck auf Ungeimpfte, sagt Wessling.

Ein Passant erkundigt sich bei ihm nach einer Johnson&Johnson-Impfung. Die komme für ihn infrage, weil sie nur eine Spritze bedeute. Wessling klärt ihn auf, dass es heute nur Moderna oder Biontech gibt. Ohnehin würde der Arzt wegen deutlich höherer Wirksamkeit zu mRNA-Impfstoffen raten. Und wegen der geringen Wirksamkeit von Johnson&Johnson sei schon nach vier Wochen ein Booster angeraten. Der Mann scheint überzeugt, lässt sich den Weg zur Praxis erklären. Und geht dann in die andere Richtung. „Falsche Richtung“, ruft Wessling ihm hinterher. Der Mann geht weiter.