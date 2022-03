Musik und Unterhaltung locken in die Innenstadt

Coesfeld blüht auf zum Frühlingsfest am 3. April

Coesfeld

Am Sonntag (3. 4.) lädt die Kreisstadt Coesfeld nach einer zweijährigen, coronabedingten Pause wieder zum traditionellen Frühlingsfest ein. Die ersten Sonnenstrahlen genießen, ein Eis in der Sonne essen und sich an einem der vielen Stände zum Thema „Frühling“ informieren und schöne Dinge ergattern – dafür steht das Fest. „Wir läuten den Frühling ein und freuen uns sehr, endlich wieder eine Veranstaltung zur Belebung der Innenstadt durchführen zu können“, sagt Stefanie Borgert, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Vereins Coesfeld & Partner. „Das Motto Coesfeld blüht auf trifft den Nagel auf den Kopf, denn unser Team hat wieder ein abwechslungsreiches Programm für jedermann zusammengestellt.“