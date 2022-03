Musikschüler für den Frieden

Am Freitag werden bei einem „Wanderkonzert“ in der Evangelischen Kirche Spenden gesammelt

Coesfeld

Kinder und Jugendliche wollen helfen. Schüler der Musikschule laden am kommenden Freitag (4. 3.) von 17 bis 18 Uhr zu einem „Wanderkonzert“ in die Evangelische Kirche am Markt ein. „In den verschiedenen Nischen werden einzelne Schüler und Ensembles zeigen, woran sie gerade musikalisch arbeiten“, berichtet die evangelische Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann. „Sie geben damit auch einen Einblick in ihren Unterricht.“ Sie unterstützt die Aktion gerne, obwohl in dieser Woche gleichzeitig auch die Innenrenovierung der Kirche beginnt. Das Deckengewölbe, das zahlreiche Risse aufweist, wird saniert. „Wir sind erschrocken und entsetzt über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine“, sagt Henke-Ostermann. Da sei es wichtig, Zeichen der Verbundenheit zu setzen.

Von Detlef Scherle