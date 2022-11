Musikschüler organisieren Bandclinic 2022

(jwa). „Die Bandclinic im Mai beim Jubiläumstag war schon echt super, dieses Mal wird es dann noch besser“, so die grinsende Ansage von Henrik Balzer, Bassist der Band Why Try. Die Bandclinic-Konzerte sind regelmäßige Highlights in der Musikschule – in diesem Jahr haben zum ersten Mal junge Bands als Organisatoren ihre Hände im Spiel.

Diese fünf Bands wollen „die Hütte brennen“ lassen: (oben v.l.) Dragonfly, In Between, (Mitte) Why Try, (unten v.l.) Intenso, Sons of Symphony.

2004 hat Ulli Dirks das Event als Veranstaltung der Musikschulband Intenso in der Musikschule Coesfeld, Billerbeck, Rosendahl ins Leben gerufen und es wurde sofort zu einem vollen Erfolg. Mittlerweile sind außer Intenso viele Bands dabei, die durch die Musikschule zusammengefunden haben oder Coachings bei der Musikschule nehmen. Klares Ziel: die lokale Rock-/Popszene aufmischen.

Die Musikschullehrer Simon Bosse und Niko Dolle hatten nun eine mutige Idee: Diesmal soll das Konzert von den Musikschülern selbst organisiert werden. „Der Gedanke ist, dass Nachwuchsmusiker lernen Events selbst auf die Beine zu stellen. So wird die Rock-/Pop-Musikszene wieder angekurbelt“, so Simon Bosse über den Grund, warum die Musikschule nun den Rahmen dafür bietet, dass die Musikschüler sich auch organisatorisch aktivieren. Die Musikschulband „Intenso“, das Trio „In Between“, die „Sons of Symphony“, „Dragonfly“, und „Why Try“ waren sofort Feuer und Flamme.

Da neben den Bands auch viele andere Musikschüler dabei sein wollen, kam die Idee auf, am 3. Dezember einen ganzen Tag lang Livemusik in der Musikschule zu machen. Ein Session-Nachmittag bildet den Auftakt, bei dem Musikschultalente den Saal mit ihren Lieblingssongs rocken. Am Abend erobern die Formationen die Bühne. „Das macht die Bandclinic in diesem Jahr so besonders: Alle Bands haben die Möglichkeit, ein komplettes Set zu spielen“, so Lilly Jansen von In Between. „Das hat es so noch nie gegeben.“ „Gute Musik und gute Kunst sind wichtiger denn je. Deshalb sehen Niko und ich die Notwendigkeit junge Musiker in diese Richtung auszubilden“, so Simon Bosse. Lasse Rinke, Sänger von Why Try fügt hinzu: „Wenn die Hütte brennt, haben wir was richtig gemacht“, und lacht.

Der Session-Nachmittag beginnt um 16 Uhr im Orchestersaal der Musikschule. Das Line-Up Konzert der Bands startet um 19 Uhr. Weitere Infos und Einblicke rund um die Bandclinic gibt es auf dem offiziellen Instagram-Account des Events (@bandclinic), sowie auf den Accounts der einzelnen Bands.