Mutmaßlicher Brandstifter sitzt in Untersuchungshaft

Lette

Der 60-jährige Mann aus Lette, der gestern am frühen Morgen ein Feuer in seinem eigenen Wohnhaus gelegt haben soll (wir berichteten), sitzt in Untersuchungshaft. Darüber informierte ein Polizeisprecher vor wenigen Minuten. Wie die Polizei Coesfeld und die Staatsanwaltschaft Münster mitteilen, schweigt der Beschuldigte zu den Vorwürfen. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt, der die Haft anordnete. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Motiv des festgenommenen Letteraners in finanziellen und gesundheitlichen Gründen zu finden ist.

Von Leon Seyock