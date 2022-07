Nach 107 Jahren in die digitale Welt

In einer Tour rattert die Kamera, etwa einmal pro Sekunde schießt sie ein Bild von dem Rucksack, der auf dem rotierenden Tisch liegt. 72 Fotos von allen Seiten braucht Marc Stengel. Den Rest erledigt die Software. Minuten später erscheint der Rucksack als 3D-Objekt auf Stengels Laptop. Ein digitales Duplikat ist entstanden. Fotograf Stengel hat kurzerhand ein Studio im Letter Heimathaus errichtet, um die technische Seite des Digitalisierungsprojektes umzusetzen, das in diesen Tagen große Teile der Barackenlager-Ausstellung in die digitale Welt überführen soll.

Birgit Aldenhoff, Kunsthistorikerin mit Stauballergie, sucht die Objekte aus. Oft gehe es bei derartigen Aktionen eher darum, die alten Sammlungen überhaupt für die Nachwelt zu erhalten, weil diese aufgelöst würden. „Wir versuchen, ins Digitale zu retten, was zu retten ist.“

In diesem Fall ist der anstehende Umbau des Heimathauses der Anlass. Für rund eineinhalb Jahre sollen die Ausstellungsstücke im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren werden. „Die Ausstellung soll nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Harald Dierig, der mit seiner Ehefrau Barbara maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Sammlung überhaupt existiert. Für ihn ist der Rucksack mehr als ein Rucksack. „Damit ist Familie Nickisch damals in Lette angekommen“, so Dierig. Mit nur wenigen Habseligkeiten im Gepäck. Diese erzählen eine von vielen persönlichen Geschichten von Flucht und Vertreibung. Davon zeugt auch Helmut Nickischs Tagebuch, das die strapaziöse Vertreibung aus Schlesien sowie Ankunft und Leben in Lette dokumentiert. „Das ist das wertvollste Stück.

Genau diese Geschichten will auch Thomas Konhäuser erzählen. Für den Geschäftsführer der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, der das Projekt mit Landesförderung leitet, ist die Digitalisierung der Ausstellungsgegenstände nur der Anfang. „Wir wollen darüber hinausgehen und die Themen in einen Kontext setzen“, sagt er. Im Zentrum müsse die Frage stehen: Was hat uns das heute zu sagen? „Eine ganze Menge“, liefert er die Antwort gleich mit. Dafür wolle die Stiftung das historische Material auch Aktuellem gegenüberstellen. So wolle man zum Thema Flucht und Vertreibung Videointerviews mit Zeitzeugen von damals, aber auch mit heutigen Geflüchteten, etwa aus der Ukraine, führen. So könne man auch die damalige Willkommenskultur („nicht vorhanden“) der heutigen gegenüberstellen. Dazu wolle man die Inhalte so aufbereiten, dass diese auch ein breiteres Publikum ansprechen. Vor allem in Zusammenarbeit mit den Schulen.

Da kommt Burkhard Hoppe ins Spiel. Der Bildhauer und Berufsschullehrer hat schon 2016 mit einer Klasse des Pictorius-Berufskollegs die Stelen auf dem Heidefriedhof gestaltet. Und schon damals gab es aus der Schülerschaft durchaus Ideen für digitale Elemente. So habe man sich etwa QR-Codes gewünscht, um an Ort und Stelle Medien wie Tondokumente abrufen zu können. Heute denkt er noch einen Schritt weiter. Denn mit Virtual-Reality-Anwendungen könne man den Treck der Vertriebenen auch an Ort und Stelle über das Smartphone-Display laufen lassen. „Digitalisierung ist nur ein Mittel zum Zweck“, will ihn Konhäuser etwas bremsen. „Aber ein sehr gutes Mittel, um junge Leute zu erreichen“, sagt Hoppe. Gemessen daran hat der Holzkoffer aus dem Jahre 1915 (Birgit Aldenhoff: „So etwas sieht man wirklich selten.) nach über 100 Jahren gerade eine neue Existenz begonnen.