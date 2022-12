„Nach 25 Jahren ist vieles aufgebraucht“

(ds). Da staunten die Politiker, die sich derzeit mit dem Haushaltsplanentwurf für 2023 befassen (die Abstimmung darüber steht am kommenden Donnerstag an), nicht schlecht: Sage und schreibe 280 000 Euro, davon 155 000 Euro allein für neue Möbel, will die Verwaltung nächstes Jahr für den Umbau und die Modernisierung des Bürgerbüros im Rathaus ausgeben. Passt das in die Zeit? CDU und Pro Coesfeld fanden, dass das den Bürgern angesichts des Millionen-Defizits im Etat nur schwer vermittelbar sei. Sie hatten bereits Anträge dazu formuliert, das Projekt bis 2026 zu verschieben. Im Haupt- und Finanzausschuss machte Erster Beigeordneter Thomas Backes ihnen aber nun deutlich, warum das – anders als beim Heriburg-Gymnasium oder der Maria-Frieden-Schule – keine so gute Idee und die Investition zum jetzigen Zeitpunkt geboten sei.

Es geht nicht zuletzt um den Datenschutz. Bisher nehmen die Bürger im Halbrund an den Servicetischen im Großraumbüro Platz. Durch die Anordnung der Bedien-Plätze kann es vorkommen, dass sie die Anliegen von anderen mitbekommen – und das in teilweise hochsensiblen persönlichen Angelegenheiten. „Wir haben deutliche Hinweise bekommen: Das könnt ihr so nicht machen“, erklärte Backes. Deshalb soll es künftig vier voneinander getrennte Service-Plätze geben.

Ein anderer Punkt ist, dass es einen erheblichen Bauunterhaltungsbedarf im Bürgerbüro gibt: „Nach 25 Jahren ist vieles einfach aufgebraucht“, so Backes. Er zeigte das an einigen Beispielbildern, die per Beamer an die Wand geworfen wurden: durchgesessene Bankpolster, abgenutzte Teppichböden und Kabelbrücken quer durch den Raum – alles nicht wirklich einladend.

Ein weiterer Grund für die Umgestaltung ist nach Backes Angaben, dass die Abläufe im Bürgerbüro immer wieder dadurch gestört werden, dass Bürger hereinkommen, die nur eine kurze allgemeine Auskunft benötigen, zum Beispiel wo sie diese oder jene Stelle finden. Dieses Problem soll künftig durch einen zentralen Service-Point im Bürgerbüro gelöst werden. Der ist dann auch gleichzeitig Telefonzentrale.

In Corona-Zeiten hat sich eingebürgert, dass mehr Termine mit Mitarbeitern vereinbart wurden. „Das ist gut angenommen worden“, so Backes. Aber auch da ergaben sich immer wieder kleine Wartezeiten, bis die Bürger von den Mitarbeitern abgeholt wurden. „Die Leute standen dann irgendwie im Flur herum“, berichtete er. Deshalb soll es künftig angrenzend an die Information einen kleinen Wartebereich mit Sitzgelegenheiten geben.

Ein solcher Wartebereich und ein Info-Point sollen auch im Stadtschloss (Verwaltungsgebäude an der Bernhard-von-Galenstraße) geschaffen werden. Bisher, so Backes, stünden die Menschen draußen auf der Treppe. Darüber hinaus soll ein optisch ansprechender barrierefreier Zugang ermöglicht werden.

Der Stadtbaurat versicherte den Politikern, dass im Grunde nichts Aufwändiges geplant sei. Von „schlichter Möblierung“ sprach er. Bei den Ausschussmitgliedern stießen seine Erläuterungen durchaus auf Verständnis. Die Anträge, die Maßnahme zu verschieben, wurden zunächst zurückgezogen.